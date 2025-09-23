彰化女陷外國探員包裹陷阱 欲匯款被員警行員阻詐

快訊

中央社／ 彰化23日電

彰化縣一名女子在通訊軟體接獲自稱外國探員傳送陌生訊息，女子擔心若未付7萬餘元領取包裹，會導致受傷士兵無法治療，當她前往銀行要匯款時，幸遭行員及員警識破阻詐。

彰化縣警察局員林分局今天發布新聞稿指出，員警昨天下午接獲銀行通報，有女子臨櫃要匯款新台幣7萬4137元，但匯款原因有異狀。

員警到場後了解情況，發現女子於通訊軟體WhatsApp收到陌生訊息，對方自稱蘇格蘭探員，又稱敘利亞警方有寄送包裹，告知女子需匯款7萬餘元才可領取，若不匯款會導致當地人民傷亡或受傷士兵無法治療，因此女子很緊張。

員警告訴女子這是詐騙集團話術，以領取包裹為由要求民眾先匯款，藉此騙取金錢；女子聽完解說恍然大悟，立即取消匯款意願。

員林分局表示，此類詐團通常自稱外籍軍事人員且有國際包裹需領取，並以受傷士兵需醫療費用或當地人民因戰爭有傷亡需金錢援助，引誘民眾支付運費、手續費、關稅或保證金，提供匯款帳號或誘導民眾點擊假網站連結輸入帳戶資料。如遇可疑情況可撥打165反詐騙專線或110報案。

詐騙集團 金錢

