普發1萬釣魚網站被害首例！假冒財政部寄電郵 騙填信用卡號盜刷5萬

詐騙集團利用政府將普發現金1萬元，假冒財政部寄電子郵件，誘使民眾在釣魚網站填輸信用卡資料後盜刷，或假冒檢警謊稱民眾被冒用身分登記領取，以監管帳戶要求交錢；刑事局統計相關案件，上月起釣魚網站10件，其中1件財損5萬元，假檢警84件，未有財損。

刑事局發現，近期有詐團假冒財政部寄電郵給民眾，指政府依全民共享經濟成果特別條例及相關預算編列，辦理「全民普發現金」計畫，金額1萬元，以減輕民生負擔並促進國內經濟活絡；電郵附上連結，經點擊連上偽冒財政部網站，宣稱是普發1萬的線上登記系統，要進行身分核實及匯款作業，要求填輸信用卡持卡人姓名、卡號、有效日期及安全碼，得手後盜刷。

另外，有詐團假冒檢警致電民眾，稱被冒用身分登記領取普發1萬，為調查及保護金融帳戶，須交付財產配合監管帳戶調查。

刑事局統計利用普發1萬詐騙案，上月起接獲諮詢釣魚網站9件，未有財損，另有1件報案遭盜刷5萬元，假檢警84件，均無財損。警方接獲接獲釣魚網站案件都是透過電郵寄送，研判詐團也會透過手機簡訊發送。

刑事局分析，詐團假冒政府以電郵或簡訊通知普發1萬，以「已開放登記」、「點此查詢領取資格」或「請盡速完成資料驗證」等，誘騙點擊連結在釣魚網站填輸信用卡資料後盜刷，已封鎖相關網址追查。

刑事局表示，政府普發1萬不會以電郵、簡訊，要求預先點擊連結填寫資料或轉帳匯款，假網址是「.com」、「.net」或亂數，而非政府機關的「gov.tw」，民眾不要點擊來源不明的簡訊、電郵連結，填輸信用卡資料及OTP驗證碼。