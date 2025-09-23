快訊

台中銀行攜手雲林若瑟醫院 開立「防詐處方」為老人顧財產

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

隨著社會高齡化，金融詐騙手法日益翻新，其中，失智長者與年長者常成為詐騙集團鎖定的目標。為強化高齡族群的金融防禦力，台中銀行與若瑟醫院失智照護中心今天攜手舉辦「有愛無礙，與您同在」數位反詐騙宣導，透過深入淺出的方式，為長輩築起一道堅固的「財產防護網」。

台中銀行表示，過去的防詐宣導多以年輕族群為對象，近年發現，高齡者詐騙案件層出不窮，且手法多元、狡猾。利用長輩的善心與信任，和對通訊軟體認知缺乏，透過電話、訊息或面對面接觸，讓長輩不知不覺中掉入陷阱。

台中銀行與雲林深耕長照領域的若瑟醫院合作，以平日銀行行員所遇到的詐騙實例，導入金融專業知識，強化老人家對金融匯兌的認知，共同構築詐騙防護網，守護老本。

銀行人員以長輩熟悉的日常生活情境為例，詳細解說幾種常見的詐騙類型。除提醒提高警覺，勿信來路不明的「高報酬」投資或「穩賺不賠」的理財機會，也針對網路或電話建立虛假關係的「愛情交友詐騙」、冒充子女、孫子、親友借款或檢察官及假冒「投票」或「抽獎」等都是老人家最容易受騙的陷阱，

若瑟醫院失智共同照護中心護理長陳美蓉也指出，失智長輩認知功能退化，更容易受騙。虎尾失智社區服務據點與台中銀行的合作，不僅提供防詐教育，更對長輩全面關懷，將金融教育與社會關懷相結合，讓更多長者能安心享受樂齡生活，不再因詐騙而讓珍貴的記憶與財產「失憶」。

台中銀行攜手雲林若瑟醫院，以諸多實例，開立「防詐處方」，為老人顧財產。記者蔡維斌／翻攝
