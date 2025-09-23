這些網址、E-MAIL攏係假！刑事局籲民眾勿信普發1萬假網站

快訊

普發現金宣導 1 0
詐騙集團大量發送假冒政府機關的電子郵件及釣魚簡訊。圖：警方提供

近期引起社會高度關注的「普發一萬」現金發放，民眾有望在10月領到現金，然而，詐騙集團看準時機已蠢蠢欲動，刑事警察局提醒民眾注意，政府發放現金絕不會以簡訊、Email或其他通訊方式，要求民眾預先點擊連結、填寫個人資料或轉帳匯款。

普發現金宣導 2 0
詐騙集團誘騙民眾點擊惡意連結，企圖竊取銀行帳號、信用卡資訊、身分證字號等重要個資。圖：警方提供

刑事局指出，詐騙集團的首波攻擊手法，是以大量發送假冒政府機關的電子郵件及釣魚簡訊，內容多為「普發現金已開放登記」、「點此查詢領取資格」或「請盡速完成資料驗證」等，誘騙民眾點擊惡意連結，企圖竊取銀行帳號、信用卡資訊、身分證字號等重要個資。

普發現金宣導 3 0
假網頁或假Email的網址，會是亂數，或「.com」、「.net」等商用網址，而非政府官方以「gov.tw」結尾的網址。圖：警方提供

根據刑事局165詐騙諮詢專線統計，自今(114)年8月普發現金議題發酵開始，民眾檢舉釣魚網站9件、檢舉詐團以民眾身分遭冒用，需監管民眾帳戶84件，且已有民眾點擊釣魚網頁上當受騙，民眾經假冒政府Email連接假網址後，以假亂真的網頁教民眾輸入信用卡資訊，遭詐團盜刷外國貨幣、遊戲點數和禮券，收到簡訊驗證碼時，竟不疑有他的輸入OTP驗證碼，遭盜刷5萬多元。

刑事局進一步分析民眾檢舉的釣魚網站網址包含「https://mofy-gov.net/tw、https://mofb-gov.net/tw、https://6000-mof-tw.net/tw」，假冒Emai則是「do_not_reply@on24event.com」，皆是運用類同於政府官方網頁的帳號。對於此類假網站或假連結，刑事局已強力追查並予以封鎖屏蔽，並提供破解小撇步請民眾牢記，假網頁或假Email的網址，會是亂數，或「.com」、「.net」等商用網址，而非政府官方以「gov.tw」結尾的網址。

刑事局提醒，請民眾收到簡訊、Email或親友轉發的社群訊息，務必牢記「防詐三要點」，首先是「不點擊」，來源不明的簡訊、電子郵件連結都不要點擊；「不提供」，政府不會要求民眾在線上填寫任何個人或金融資料，亦不可提供刷卡OTP驗證碼；「多查證」，若有疑慮，請直接撥打165反詐騙諮詢專線，或至政府官方網站查證。

刑事局補充，政府普發現金的相關細節，將會透過行政院官方管道正式公告，不會以個資遭冒用領取普發現金，而要求電話做筆錄、交出銀行帳戶給檢警單位監管等，請民眾保持警覺，切勿聽信不實訊息，多一分謹慎，少一分損失，保護個人資料，從你我做起。

本文章來自《桃園電子報》。

