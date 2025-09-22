普發一萬再等等 財政部：出現假冒登記網站

行政院最新特別預算案包含每人發放現金新臺幣1萬元，但相關發放辦法尚未出爐，詐騙已經先設立假網站。財政部22日表示，接獲情資檢舉偽冒普發現金登記網址，該部檢視該網址已由內政部警政署刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

行政院日前通過中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，該特別預算案包含每人發放現金新臺幣1萬元所需經費，並送立法院審議。鑑於預算尚未經立法院審議通過且現金發放平臺目前尚在整備中，並未開始發放，請民眾切勿點選不明連結及輸入個人資料，以保障個人權益。