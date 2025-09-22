普發一萬再等等 財政部：出現假冒登記網站
行政院最新特別預算案包含每人發放現金新臺幣1萬元，但相關發放辦法尚未出爐，詐騙已經先設立假網站。財政部22日表示，接獲情資檢舉偽冒普發現金登記網址，該部檢視該網址已由內政部警政署刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。
行政院日前通過中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，該特別預算案包含每人發放現金新臺幣1萬元所需經費，並送立法院審議。鑑於預算尚未經立法院審議通過且現金發放平臺目前尚在整備中，並未開始發放，請民眾切勿點選不明連結及輸入個人資料，以保障個人權益。
財政部再次說明，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文、符號或數字；結尾也不會有com），且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會以電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言