詐團偽冒普發現金登記網址 財部：已由警政單位啟動防護措施

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導

財政部今天表示，接獲情資檢舉偽冒普發現金登記網址（http://mofy-gov.net/tw），財部檢視該網址已由內政部警政署刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

行政院日前通過中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，特別預算案包含毎人發放現金1萬元所需經費，並送立法院審議。鑑於預算尚未經立法院審議通過且現金發放平台目前尚在整備中，並未開始發放，請民眾切勿點選不明連結及輸入個人資料，以保障個人權益。

財政部提醒，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文、符號或數字；結尾也不會有com），且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會以電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

財政部今天表示，接獲情資檢舉偽冒普發現金登記網址（http://mofy-gov.net/tw），該網址已由內政部警政署刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙。圖／本報資料照片
財政部今天表示，接獲情資檢舉偽冒普發現金登記網址（http://mofy-gov.net/tw），該網址已由內政部警政署刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙。圖／本報資料照片

