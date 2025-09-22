詐團偽冒普發現金登記網址 財部：已由警政單位啟動防護措施

近年來，台版地面師不動產遭詐騙案層出不窮，透過偽造文件、利用司法程序等方式，將房產偷偷過戶並變現。犯罪集團的手法日益精密，甚至能避開法律的審核，讓受害者在毫無察覺的情況下失去房產，害得被害人血本無歸走投無路，或嚴重到家破人亡。資深地政士及熟悉詐騙內情人士指出，常見的不動產詐騙型態多樣化，「法律快譯通」專欄教您如何避開風險。

