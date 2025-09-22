該集團為增加「假愛情」之擬真度，更安排女性車手假冒交友者身分，與被害人線下見面。圖：刑事局提供

一個以吳姓黑幫分子為首的詐騙集團，在台北松山區設立「愛情詐騙機房」，招募話務手與車手，以交友軟體誘騙男性網友，先以小額禮物試探，再逐步要求高額禮品，甚至安排女性車手假冒網友身分與被害人見面，藉口「家人欠債」等理由詐取上百萬元現金。警方日前在台北、新北展開搜索，查扣電腦、工作日誌、教戰守則及手機等證物，並將吳嫌等17人依詐欺、組織犯罪防制條例移送北檢偵辦。

以男性機手假扮女子身分，在網路交友軟體上向不特定之男網友施詐。圖：刑事局提供

刑事警察局說明，偵查第四大隊針對國內黑道幫派組合活動長期蒐證，掌握國內知名幫派黃姓前幫主逝世後，喪禮均由該黃姓前幫主直屬之某幫會負責。為展現政府打擊黑道幫派之決心，威力掃蕩，分析該幫會主要經濟命脈，先於114年3月掃蕩該幫會文山區黃姓主嫌等人涉嫌毒品、詐欺、組織案，再於114年6月查獲該幫會夏姓主嫌涉及台北市松山區牙醫診所教唆傷害案件，經擴大調查，鎖定此案吳嫌等17名成員，在松山區設立「愛情詐騙機房」，刑事局獲悉後擴大偵辦。

警方掌握吳嫌自113年起在松山區經營「愛情詐騙機房」，招募幹部、話務機手等人加入，以男性機手假扮女子身分，在網路交友軟體上向不特定之男網友施詐，以「感情交往」為由，先以小額佯稱購買項鍊致贈，再逐層剝皮，要求購買高額禮物致贈，並要求被害人至超商匯款方式，詐取財物。該集團為增加「假愛情」之擬真度，更安排女性車手假冒交友者身分，與被害人線下見面，再由線上機手以「家人欠債、酒店欠款」等詐術，要求被害人支付上百萬元現金，再由線下車手、車手頭面交取款，此種「線上線下剝皮式詐欺手法」為國內新穎手法，全案於114年9月17日經檢警兵分多路至台北市、新北市等地搜索，查扣詐欺機房電腦主機、工作手機、教戰守則、帳冊等贓證物，依詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送偵辦。

刑事局呼籲，民眾在使用網路交友軟體時應提高警覺，切勿輕信未曾謀面的網友。對於任何要求匯款或購買高額禮物的情況，都應再三查證，並警覺這是一種詐騙手法。此外，若對方以各種理由聲稱急需用錢，或要求進行線下見面並交付現金，更應提高警覺。務必記住「一聽、二掛、三查證」的防詐三步驟，一聽，仔細聽清楚對方說詞，並保持冷靜；二掛，立刻掛斷電話或結束通訊，不給歹徒繼續行騙的機會；三查證，立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證，多一份確認，少一份風險。詐騙集團手法日新月異，請民眾務必提高警覺，共同防堵詐騙，保護自身財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：從小禮物試探到面交百萬 愛情詐騙機房「線上、線下」剝皮男網友