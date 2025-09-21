工地保全兼差當車手騙走245萬 哭窮每月只能還5千下場曝光

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

工地保全陳姓男子兼差當車手詐騙集團向林姓被害人佯稱可儲值現金投資股票賺大錢，去年12月由陳男連續4次向林男共收走245萬元投資，林男發覺受騙報警，陳男第5度要來收60萬元時落網，彰化地方法院依加重詐欺罪將他判刑1年6月。

判決書指出，詐騙集團去年12月邀林姓被害人加入群組「股漲之間」，表示可投資賺大錢，先要他下載假造的APP「Ptiver」，再要他儲值現金，陳男即依「吳經理」指示，佯裝是澳帝華公司營業員前後共4次到彰化向林男收款65萬、70萬、50萬、60萬元，再把錢帶到桃園交給收水手，以製造金流斷點。

直到去年12月陳男第5度要來向林男收60萬元時，林男已覺得受騙報警，並配合警方，在陳男來收款時，將陳男逮捕，還當場查扣他到金門收取的32萬元贜款，另一筆18萬現金中有13萬元是詐團給他的車馬費。

被害人事後向陳男求償245萬元損失，但陳男表示，他只能分期付款每月還被害人5 千元，被害人當庭拒絕。法官考量陳男先前並未有前科，但未能與被害人達成和解，依共同詐欺取財罪判刑1年6月，可上訴。

陳姓男子兼差當車手，騙走被害人245萬元，彰化地方法院依加重詐欺罪將他判刑1年6月。記者林宛諭／攝影
陳姓男子兼差當車手，騙走被害人245萬元，彰化地方法院依加重詐欺罪將他判刑1年6月。記者林宛諭／攝影

詐欺 車手 詐團 詐騙集團

