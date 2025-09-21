工地保全兼差當車手騙走245萬 哭窮每月只能還5千下場曝光

工地保全陳姓男子兼差當車手，詐騙集團向林姓被害人佯稱可儲值現金投資股票賺大錢，去年12月由陳男連續4次向林男共收走245萬元投資，林男發覺受騙報警，陳男第5度要來收60萬元時落網，彰化地方法院依加重詐欺罪將他判刑1年6月。

判決書指出，詐騙集團去年12月邀林姓被害人加入群組「股漲之間」，表示可投資賺大錢，先要他下載假造的APP「Ptiver」，再要他儲值現金，陳男即依「吳經理」指示，佯裝是澳帝華公司營業員前後共4次到彰化向林男收款65萬、70萬、50萬、60萬元，再把錢帶到桃園交給收水手，以製造金流斷點。

直到去年12月陳男第5度要來向林男收60萬元時，林男已覺得受騙報警，並配合警方，在陳男來收款時，將陳男逮捕，還當場查扣他到金門收取的32萬元贜款，另一筆18萬現金中有13萬元是詐團給他的車馬費。

被害人事後向陳男求償245萬元損失，但陳男表示，他只能分期付款每月還被害人5 千元，被害人當庭拒絕。法官考量陳男先前並未有前科，但未能與被害人達成和解，依共同詐欺取財罪判刑1年6月，可上訴。