9成新iPhone 16只賣4500元？作業員網購「驗證帳戶」被騙10萬

吳姓女子上網購買蘋果手機，對方傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」網址，以驗證帳戶為由要求操作網路銀行匯款，騙走10萬元。圖為iPhone 16。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

從事作業員吳姓女子上網購買蘋果手機，對方傳送假冒「7-ELEVEN賣貨便」網址，指示填輸個人資料，再以驗證帳戶為由要求操作網路銀行匯款，騙走10萬元。刑事局提醒，詐騙集團假冒賣家騙買家，以認證為由騙匯款，上網購物要謹慎。

警方調查，吳姓女子本月13日在Threads看到販售蘋果手機貼文，內容指「17剛上市老北鼻就給我買，太愛了，自己用的16promax，便宜賣，現在賣4500，還有9成新」，吳私訊詢問是否有iPhone 16，對方傳送宣稱是賣貨便的網址，要求填輸個資。

吳填輸後依指示加入宣稱是賣貨便線上客服專員的LINE帳號，對方稱實名制註冊須驗證帳戶，以網銀匯款至指定帳戶，驗證完畢會返還，她匯款10萬元遲遲未見退款，驚覺受騙。

刑事局表示，詐團偽造交易平台網站，連結域名仿冒官方網站，讓被害人難以察覺異常，透過帳戶或金流須驗證等話術指示轉帳；民眾網購勿輕易點擊對方傳送連結，若對方要求匯出大筆金額進行帳戶驗證、開通金流、綁定帳號，並催促匯款，屬常見詐騙話術及特徵，可撥打165反詐騙專線查證。