影／台中超商店員抵押房地產被詐騙千萬 上班族主婦都受害

台中市廖姓男子在去年底時誤信投資詐騙，被周姓貸款掮客騙去抵押房地產，貸款千萬元，層層剋扣費用後，僅剩600多萬元，也被車手拿走，一分不剩，廖被榨乾後才知上當報警，刑事局中打查出另有主婦、上班族受害，被騙走1200萬元，今年分三波收網，帶回周男等25人，依詐欺罪送辦，檢方陸續起訴，周部分已在上月審結，判刑4年10月。

刑事局中打四隊在去年底時清查大額詐欺案件被害人資料，發現年約50多歲的台中市廖姓超商店員，因誤信投資詐騙，因沒錢投資，但名下有房地產，詐團委由周姓貸款掮客（33歲）透過其他貸款掮客，找到王姓金主（59歲）後，抵押廖男房地產，貸出1000萬元。

不過周男先以「服務費」名義，抽取貸款金額20％，與廖男前往郵局提領200萬元，隨後其他經手的貸款掮客，再以紅包、7％處理費、3個月預扣利息等費用，分別拿取10萬元、70萬元及48萬元，剋扣廖男的貸款，再計入代書費用後，廖男僅拿到600多萬元，也被詐團派出的車手領走。

廖男知道上當後才報警，刑事局中打四隊報請苗栗地檢署檢察官指揮後，與台中市第二警分局、苗栗縣竹南警分局共辦，查出該團另以相同手法，詐騙苗栗縣王姓上班族、台南市吳姓主婦抵押房地產，分別得手700萬元、500萬元。

檢警在今年1月、4月、8月分三波收網，帶回周姓掮客、王姓金主、車手、地政士等25人，查扣現金、手機、存摺等贓證物，依詐欺、洗錢防制法等罪送辦，其中周遭檢方聲押獲准，其餘涉案人獲2萬元至3萬元交保。