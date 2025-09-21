影／接到自稱記者網路詐騙 她向警方查證還想買5萬點數給男網友
台中一名女子臉書認識一名男網友，對方自稱記者，在中國工作，表明已申請退休要回台灣與女子見面，女子不疑到超商要買點數借錢給對方，她先到派出所諮詢，員警提醒她對方應是詐騙，女子仍到超商要買點數給對方，員警趕到超商勸阻，女子才取消買點數念頭。
台中市沙鹿區一名47歲女子日前透過網路認識自稱是高雄人在中國工作的男網友，兩人相談甚歡，幾日前男網友表示已申請退休要回台灣，但亟需繳納約新台幣40萬元，目前在正在籌錢，想先向女子預借新臺幣5萬元，等過幾日今退休金回台，再找女子當面還錢相聚。
女子曾一度懷疑，本月15日上午，還到清水警分局明秀所諮詢，警方表示這是典型的「網路交友」詐騙手法，宣導相關案例，也當場幫忙女子刪除該詐騙男網友的帳號，勸她不要再聯繫，不料，詐團的男網友又再度聯繫展開柔情攻勢，讓女子又陷入遇「真命天子」的情境中，當日下午，女到某超商準備購買遊戲點數5萬元，店員發覺金額過大，女子又要分次購買，機警的店員發覺有異，即時通知警方到場了解。
清水警分局明秀所員警蕭弘毅到場時，女子表示「我早上才到明秀啊(指明秀派出所)」，她說明購買點數理由並提供手機給警方查證，雖2人對話已刪除，但臉書仍有訊息，警查看後表示「這網友相片臉型都不一樣，差那麼多，是從網路找相片修圖的」，女子剛開始表示「還好吧」，經仔細查看才驚覺真的被騙，當場「真命天子」夢碎，表示不再購買點數，並刪除男網友臉書訊息。
清水警分局長鄭鴻文表示，詐騙集團常假冒戰地軍人、醫生或他國公務人員，以甜言蜜語博取信任，再以急需金錢解決困境為由誘騙匯款或購買點數。呼籲民眾 「只要遇到網友要求金錢、點數或帳戶，一定要保持警覺，立即撥打165反詐騙專線或向鄰近警方求證」，如經證實詐騙手法後，一定要斷絕聯繫勿再受騙，避免財物損失。
