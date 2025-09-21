演員李興文妻遭詐 帳戶「全清空」

資深男演員李興文昨在臉書發出千字長文「嚴厲譴責詐騙集團與失能政策」，原因是妻子遭詐騙，帳戶廿萬餘存款遭「清空」。本報資料照片

「永遠的班長」、演員李興文妻子遇詐，帳戶「遭清空」，損失約廿萬元，前天向新北市警淡水分局報案。李受訪透露，十九日妻子只做了一個「認證」動作便失金，當天已報案；他想到七月豐原一家遭騙五死案件，沉痛地說「憲法不是要保障人民生命財產安全嗎？這是國安問題！」

李興文說，詐騙者「操台灣口音」，認為如果口音不對，妻子陳姝卉就會有警覺。他說「家裡由太太負責理財，她雖然單純，但是對於財務很敏感，沒想到一個操作下去，錢就沒有了。」

李說，陳姝卉被騙的帳戶，裡頭是好幾個月的家庭開銷，前晚她去報警，筆錄做到很晚才回家，李失落之下念了她幾句，「也要怪她不謹慎」，但看到太太那麼難過自責，血壓飆高還睡不好，不想再給她壓力。

李興文更氣的是，警方只叫他們「等待」，他無語問蒼天「等資金流出境外？證據被銷毀？這是政策的失能，自許晶片世界第一，保護人民竟無能為力，人民不能受到這種折磨！」。他強調，太太不是涉入投資詐騙，她不會貪，「平時還常提醒我不要加入LINE群組」；他也常接到詐騙電話，都會要對方看因果經、地藏經，而他八十多歲老母親，只要一接到可疑電話就直接掛掉。

李興文之前聽別人被詐，還無法理解，認為不會發生在自己身上，如今妻子被詐騙，他說「我一直安慰她，錢去了就去了嘛，就當捐出去，希望騙的人能悔悟。」但也不停說，教育才是最根本的解決之道，那些詐騙的人會有業報的。

李興文在臉書放上十八層地獄圖「陰曹地府的懲罰你敢看嗎」，嚴厲譴責詐騙集團與政府失能政策，原以為聰慧謹慎的妻子能對詐術免疫，這次卻見證到詐騙手法的高明與縝密，從看似無害的「簡單認證」開始，一步步陷入圈套，直到完全被奪走資產。

據了解，陳姝卉因在臉書賣鞋子遭詐團盯上，假買家以偽造的物流交貨便連結騙取她的金融卡相關資料，另安排假銀行專員指示操作轉帳，廿餘萬存款便匯至對方提供的帳戶，她發現帳戶金額轉出驚覺上當。

淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁指出，警方依法受理報案並已啟動金流帳戶警示，後續調閱帳戶申登資料、資金流向、提款影像、臉書、通訊軟體帳號，涉案網址亦將通報刑事局偵處，務求盡速追緝嫌犯，後續會與被害人保持聯繫，適度說明偵辦進度。