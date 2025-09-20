獨／替詐團車手辯護 律師下載電子卷證…竟外洩給集團金主

台中陳姓律師受委任替詐騙集團蔡姓車手辯護，幕後卻由集團吳姓金主出錢付律師費，檢方更發現蔡男被起訴後，陳律師竟將包括個資、被害人遭詐經過，及檢方分析報告的卷證，擅自傳給無權觀覽的吳男，依洩密、個人資料保護法起訴陳。

全案源於台中檢警偵辦虛擬幣詐團案，蔡姓車手落網後，上游吳姓金主去年9月出錢請陳姓律師替蔡男辯護，同年11月檢方依詐欺罪嫌起訴蔡男，移審台中地院。

檢方發現，陳律師為向吳男繼續收取替蔡男於審理中辯護費，11月18日用司法院線上閱卷系統作業平台，下載蔡男涉詐的偵查、聲請羈押等2份電子卷證，用LINE傳給無權閱覽的吳，並稱「以上是閱卷資料，供您參考，審理如無需委任，會於明日提出解除委任狀。」

檢方查，2份卷證包括蔡男、2名遭詐被害人的詳細個資外，還有被害人受騙經過、金融帳戶、通訊對話，甚至是檢方做的虛擬通貨分析報告，是屬陳業務上知悉且持有的秘密，卻遭陳洩漏，損害蔡等人隱私、偵查機關查緝蔡男未到案共犯之順利，及法院審理蔡的正確性。

直到台南警方偵辦吳姓金主另案，在吳的手機發現他與陳律師對話，驚覺疑有洩密疑慮，報請台中地檢指揮今年7月搜索陳的事務所、住處。

檢方訊時，陳律師坦承對話內容，知道吳男非蔡的親屬仍幫他付律師費，但辯稱傳卷證給吳，是希望吳轉傳給蔡，並和吳確認有無要繼續付錢委任。

檢方指出，陳律師請求代為聯繫蔡，與他傳送卷證給吳完全是兩回事，且陳洩漏的卷證是僅有「少數人」透過「法定程序」才能取得的秘密，當時案件根本還沒進入審理，並未公開提示於法庭，一般人無法經法庭旁聽得知，個資遭洩的被害人也直言，不希望他人知道遭詐經過「認為很丟臉。」