快訊

英特爾「該下市了」！前董事提三大具體步驟 燒3兆元追趕台積電

桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

觀光勝地小琉球外海出現「巨大水龍捲」 民眾驚呼搶拍

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／替詐團車手辯護 律師下載電子卷證…竟外洩給集團金主

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓律師受委任替詐騙集團蔡姓車手辯護，幕後卻由集團吳姓金主出錢付律師費，檢方更發現蔡男被起訴後，陳律師竟將包括個資被害人遭詐經過，及檢方分析報告的卷證，擅自傳給無權觀覽的吳男，依洩密、個人資料保護法起訴陳。

全案源於台中檢警偵辦虛擬幣詐團案，蔡姓車手落網後，上游吳姓金主去年9月出錢請陳姓律師替蔡男辯護，同年11月檢方依詐欺罪嫌起訴蔡男，移審台中地院。

檢方發現，陳律師為向吳男繼續收取替蔡男於審理中辯護費，11月18日用司法院線上閱卷系統作業平台，下載蔡男涉詐的偵查、聲請羈押等2份電子卷證，用LINE傳給無權閱覽的吳，並稱「以上是閱卷資料，供您參考，審理如無需委任，會於明日提出解除委任狀。」

檢方查，2份卷證包括蔡男、2名遭詐被害人的詳細個資外，還有被害人受騙經過、金融帳戶、通訊對話，甚至是檢方做的虛擬通貨分析報告，是屬陳業務上知悉且持有的秘密，卻遭陳洩漏，損害蔡等人隱私、偵查機關查緝蔡男未到案共犯之順利，及法院審理蔡的正確性。

直到台南警方偵辦吳姓金主另案，在吳的手機發現他與陳律師對話，驚覺疑有洩密疑慮，報請台中地檢指揮今年7月搜索陳的事務所、住處。

檢方訊時，陳律師坦承對話內容，知道吳男非蔡的親屬仍幫他付律師費，但辯稱傳卷證給吳，是希望吳轉傳給蔡，並和吳確認有無要繼續付錢委任。

檢方指出，陳律師請求代為聯繫蔡，與他傳送卷證給吳完全是兩回事，且陳洩漏的卷證是僅有「少數人」透過「法定程序」才能取得的秘密，當時案件根本還沒進入審理，並未公開提示於法庭，一般人無法經法庭旁聽得知，個資遭洩的被害人也直言，不希望他人知道遭詐經過「認為很丟臉。」

此外，卷證內還有檢方製作的虛擬通貨分析報告、幣流分析圖，仍需追查電子錢包持有人，和偵查犯罪、向上溯源有關，偵結依洩密、個人資料保護法起訴陳。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

律師 個資 車手 被害人 詐騙集團

延伸閱讀

金主也不挺？億萬富翁寄諷刺漫畫給員工 酸川普美中談判「自以為占上風」

台積電2奈米洩密案 法院裁定被告律師僅得目視閱卷

新北三重警追詐團連開20餘槍 車手落網無人受傷

詐團騙1066萬等同一般人22年所得 檢察官換算起訴求重刑22年

相關新聞

獨／替詐團車手辯護 律師下載電子卷證…竟外洩給集團金主

台中陳姓律師受委任替詐騙集團蔡姓車手辯護，幕後卻由集團吳姓金主出錢付律師費，檢方更發現蔡男被起訴後，陳律師竟將包括個資、...

戰地醫師、軍官稱回台沒錢 2女網路交友遭詐…車手被判刑

彰化市陳姓女子、高雄市蕭姓女子透過網路交友，分別遇到詐團假扮的國際戰地醫生和軍人，結果被詐財，警方逮捕林姓車手。彰化地方...

愛妻遭詐騙清空帳戶…李興文發千字長文怒轟政策失能 警方回應

資深男演員李興文凌晨在臉書粉專發出千字長文「嚴厲譴責詐騙集團與失能政策」，原因是妻子的金融帳戶受騙遭清空損失約20萬元，...

影／水電工斜槓車手飆逃挨轟22槍 警建請羈押再開45張罰單

警察真的生氣了！新北市三重警分局昨天深夜飛車追逐圍捕詐騙車手，連開22槍才逮到沿途衝撞8輛汽機車的嫌犯，除依公共危險等4...

影／三重連續22轟槍響！詐騙車手飆逃衝撞8車彈如雨下落網

新北市警方昨天深夜在三重查緝詐欺車手遭拒檢逃逸，嫌犯沿途飆車亂竄總計衝撞8輛汽機車，員警追逐過程對空及朝輪胎射擊共開22...

新北三重警追詐團連開20餘槍 車手落網無人受傷

新北市三重警方昨天深夜圍捕詐騙集團車手，郭姓嫌疑人駕車衝撞逃逸，員警沿途連開20餘槍示警，最終在重陽路二段將人圍捕壓制，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。