戰地醫師、軍官稱回台沒錢 2女網路交友遭詐…車手被判刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化市陳姓女子、高雄市蕭姓女子透過網路交友，分別遇到詐團假扮的國際戰地醫生和軍人，結果被詐財，警方逮捕林姓車手。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同犯詐欺取財罪，判處應執行有期徒刑2年4月。可上訴。

彰化地檢署起訴書指出，蕭女網路交友，詐欺集團成員「Edar David」佯稱在葉門的美軍單位服務，返台資金不足，要求蕭女支付24萬8750元給美軍在台代理人林男。林男取款後，依詐團成員「兩個玫瑰圖案」指示向「簡佑麟」購買泰達幣，轉入「兩個玫瑰圖案」指定的電子錢包。

陳女網路交友結識詐欺集團成員「L」，佯稱是台大骨科醫師，在南蘇丹為聯合國服務，因在台家人需手術醫療費及返台需資金，要求交付現金給美軍在台代理人林男，陳女今年6月第一次面交12萬5千元，林男也是依指示買泰達幣之後轉入指定的電子錢包。陳女察覺被騙，7月第二次交付7萬1千元時配合警方，林男因此落網。

判決書表示，林男在法院訊問中坦承犯行，自動繳交犯罪所得8千元，但審酌他當詐團車手已被高雄地方法院起訴，竟再為同質性的詐欺取財、洗錢犯行，擔任收取贓款的車手，價值觀念顯有偏差，行為對社會治安實有相當程度的危害，又考量他坦承犯行的犯後態度，暨自陳智識程度、生活狀況等一切情狀，定其應執行刑如主文。

彰化地方法院判處向陷入愛情詐騙女子取財的林姓車手，應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處向陷入愛情詐騙女子取財的林姓車手，應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

詐欺 詐團 彰化

