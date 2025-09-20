愛妻遭詐騙清空帳戶…李興文發千字長文怒轟政策失能 警方回應

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

資深男演員李興文凌晨在臉書粉專發出千字長文「嚴厲譴責詐騙集團與失能政策」，原因是妻子的金融帳戶受騙遭清空損失約20萬元，昨天已向新北市淡水警分局報案，警方表示已啟動司法程序並將與受害人保持聯繫，說明偵辦進度。

李興文上午接受採訪指稱，他太太並非涉入投資詐騙，只是做了個「認證」動作，主要帳戶就被清空，戶頭內是幾個月的家庭開銷，雖非全家財產但受傷很重，令他很心疼太太陷入深深自責，而且報警之後只能「等待」，讓人更生氣，認為是政策失能。

據了解，李太太因在臉書賣鞋子遭詐騙集團盯上，假買家以偽造的物流交貨便連結騙取她的銀行卡相關資料，另安排假銀行專員指示操作轉帳，被騙20餘萬匯款至對方提供帳戶，事後發現帳戶金額遭轉出才發現遭詐，昨天下午已報案。

淡水警分局偵查隊副隊長薛惟仁指出，警方依法受理報案並已啟動金流帳戶警示，後續調閱帳戶申登資料、資金流向、提款影像、臉書、通訊軟體帳號，涉案網址亦將通報刑事局偵處，務求盡速追緝嫌犯，後續會保持聯繫適度說明偵辦進度。

資深男演員李興文今天凌晨在自己的臉書粉專發出千字長文「嚴厲譴責詐騙集團與失能政策」，原因是妻子的金融帳戶受騙遭清空損失約20萬元。圖／取自李興文News Lee夜總會〈 粉絲團 〉
