普發現金防詐 鎖定假網頁釣魚信件Line騙個資

中央社／ 台北20日電

發現金倒數，防詐作為也陸續布線。行政院打詐指揮中心指揮官馬士元示警，詐騙集團主要不是騙民眾的新台幣1萬元，而是要以普發現金為誘因，透過假網頁、假電子信件以及透過Line資訊騙取個資，因此已找Google、Line等業者溝通，盼利用AI辨識過濾詐騙資訊與信件。

行政院會11日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中普發現金編列新台幣2360億元。依財政部規劃，若韌性特別預算案三讀，並在10月上旬公布生效，最快10月下旬就能普發現金1萬元。

普發現金倒數，防詐作為也布線中，行政院打擊詐欺指揮中心統籌「打擊詐欺組」，統籌法務部、內政部、金融監督管理委員會、數位發展部、國家通訊傳播委員會、教育部及經濟部等相關部會協辦。行政院長卓榮泰日前也指示，須在發放前完成整套安全防範制度，發放後依制度執行。

對於普發現金安全防範制度，馬士元向記者表示，目前已從過去詐騙案樣態以及普發現金既有的5個發放管道，回推詐騙集團可能的詐騙作法，包含透過假網頁、假電子信件，與錯假的Line資訊等騙取民眾個資，「詐騙集團目標不是民眾的1萬元，而是騙民眾的信用卡號碼、帳戶等個資轉做各種用途」。

馬士元說，普發現金在即，推估假網頁大概很快就會出來，這部分由數發部現行的網路詐騙通報查詢網機制因應；假信件部分，他會找最大的電子郵件提供平台Google進行討論，盼協助政府以AI辨識，刪除假信件；而Line的部分，則會與業者溝通，只要有提到相關普發現金1萬元的詐騙資訊，都要追溯出來。

他表示，防詐現在已經在布線，問題是也得讓民眾能充分獲知反詐宣傳，讓民眾知道收到1萬元的相關通知都可能是詐騙，像是近日常見的詐騙行為，就是民眾會接到一通電話，電話那頭號稱有某人拿著民眾資訊要詐領民眾的1萬元，其實是詐騙集團騙個資。政府會持續推估更多詐騙劇本，讓民眾提高警覺、強化防詐意識，都持續研議中。

行政院 發現金 詐騙集團

相關新聞

新北三重警追詐團連開20餘槍 車手落網無人受傷

新北市三重警方昨天深夜圍捕詐騙集團車手，郭姓嫌疑人駕車衝撞逃逸，員警沿途連開20餘槍示警，最終在重陽路二段將人圍捕壓制，...

詐團勾通訊行 騙到5億

台中張姓男子經營通訊行竟和詐騙集團勾結，由張男收購高達四千個人頭門號再轉賣給詐團機房，用於假檢警、假投資及發送釣魚簡訊詐...

牙醫被暴打扯出靜安會愛情詐騙…刺青兄弟扮美女 哄宅男高價買淘寶兔

竹聯幫靜安會組長吳政修在台北市松山區設戀愛詐騙機房，透過交友軟體鎖定宅男誆騙，利用淘寶購得的海洋迪士尼兔子娃娃，誘騙癡情...

為了3萬元！找家庭代工淪詐團人頭戶 女落網被判刑、罰金得不償失

彰化縣鄧姓女子上網找家庭代工工作，提供金融帳戶和提款卡密碼給「代工商」而淪為詐騙人頭帳戶，先後有3人被誘騙匯款到鄧女帳戶...

影／來台當車手「做最後一單」要離境 馬國華裔男見警狂奔自摔被捕

馬來西亞洪姓華裔男子先加入詐騙集團，再以觀光名義來台當車手，到彰化縣北斗鎮提款時警方接獲舉報趕到包抄，洪男拔腿就跑但緊張...

百年老店玉珍齋遭冒名 一頁式廣告賣「中國漢餅」詐騙民眾

台灣詐騙猖獗，連百年糕餅老店都難倖免。彰化鹿港知名糕餅店「玉珍齋」近期發現，有不肖業者盜用名號，透過網路一頁式廣告販售低價「中國漢餅」，寄出與廣告不符的拇指大糕點，不僅讓消費者傻眼，更嚴重損害店家商譽。

