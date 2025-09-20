普發現金防詐 鎖定假網頁釣魚信件Line騙個資

普發現金倒數，防詐作為也陸續布線。行政院打詐指揮中心指揮官馬士元示警，詐騙集團主要不是騙民眾的新台幣1萬元，而是要以普發現金為誘因，透過假網頁、假電子信件以及透過Line資訊騙取個資，因此已找Google、Line等業者溝通，盼利用AI辨識過濾詐騙資訊與信件。

行政院會11日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中普發現金編列新台幣2360億元。依財政部規劃，若韌性特別預算案三讀，並在10月上旬公布生效，最快10月下旬就能普發現金1萬元。

普發現金倒數，防詐作為也布線中，行政院打擊詐欺指揮中心統籌「打擊詐欺組」，統籌法務部、內政部、金融監督管理委員會、數位發展部、國家通訊傳播委員會、教育部及經濟部等相關部會協辦。行政院長卓榮泰日前也指示，須在發放前完成整套安全防範制度，發放後依制度執行。

對於普發現金安全防範制度，馬士元向記者表示，目前已從過去詐騙案樣態以及普發現金既有的5個發放管道，回推詐騙集團可能的詐騙作法，包含透過假網頁、假電子信件，與錯假的Line資訊等騙取民眾個資，「詐騙集團目標不是民眾的1萬元，而是騙民眾的信用卡號碼、帳戶等個資轉做各種用途」。

馬士元說，普發現金在即，推估假網頁大概很快就會出來，這部分由數發部現行的網路詐騙通報查詢網機制因應；假信件部分，他會找最大的電子郵件提供平台Google進行討論，盼協助政府以AI辨識，刪除假信件；而Line的部分，則會與業者溝通，只要有提到相關普發現金1萬元的詐騙資訊，都要追溯出來。

他表示，防詐現在已經在布線，問題是也得讓民眾能充分獲知反詐宣傳，讓民眾知道收到1萬元的相關通知都可能是詐騙，像是近日常見的詐騙行為，就是民眾會接到一通電話，電話那頭號稱有某人拿著民眾資訊要詐領民眾的1萬元，其實是詐騙集團騙個資。政府會持續推估更多詐騙劇本，讓民眾提高警覺、強化防詐意識，都持續研議中。