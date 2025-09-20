詐團勾通訊行 騙到5億

台中張姓男子經營通訊行竟和詐騙集團勾結，由張男收購高達四千個人頭門號再轉賣給詐團機房，用於假檢警、假投資及發送釣魚簡訊詐騙，估計全台至少二百五十人受害，遭騙詐金額破五億元。

警方三波搜索逮獲張男及機房成員共廿五人，台中地檢署訊後依詐欺、組織、洗錢等罪，聲押禁見張男、機房核心幹部等六人獲准。

警方指出，有詐欺前科的張男（卅歲）經營非連鎖的小型通訊行，長期以一千五至四千元不等價格，向民眾收購單個電話門號，再以四千至一萬元不等轉賣給詐騙集團牟利。

詐團則與境外機房、國內ＤＭＴ話務機房合作，用通訊行取得的大量人頭門號供機房運作，由成員以以假檢警、假投資、猜猜我是誰，以及發送釣魚簡訊為主，由配合的轉帳水房利用虛擬通貨、ＡＴＭ自存方式分配贓款。

檢警今年一月、四月及七月陸續執行三波搜索，查扣ＤＭＴ數位式移動節費設備、卅五支手機、ＳＩＭ卡、月租卡、黑莓卡、泰國網路卡，另有賓士等五輛汽車、二一四萬元贓證物。

檢警發現，此詐騙集團從控盤首腦、系統商、水房成員、車手頭，及車手等角色分工細膩，是近期破獲結構相當完整的犯罪組織。

台中市刑大科偵隊表示，全案緣於警方接獲被害人報案，指稱接到詐騙電話，從門號向上追查，掌握張男與詐團行騙，報請檢察官陳祥薇指揮偵辦。