牙醫被暴打扯出靜安會愛情詐騙…刺青兄弟扮美女 哄宅男高價買淘寶兔
竹聯幫靜安會組長吳政修在台北市松山區設戀愛詐騙機房，透過交友軟體鎖定宅男誆騙，利用淘寶購得的海洋迪士尼兔子娃娃，誘騙癡情男以超過廿倍價格買禮物送心儀對象，孰不知女子真實身分都是刺青兄弟；台北地檢署連續兩天偵辦，聲押禁見吳政修與聊天手共八人獲准。
羈押包括機房管理者陳奕辰、假扮酒店幹部詐騙宅男的女子林彥如、廖晨帆、聊天手黃竣瑋、沈俊任、吳仲堃及機房成員李德偉。幕後是否為靜安會要角「夏安」夏尉瀧主導，還要追查。
全案緣起於地球村負責人陳中義，委託夏尉瀧處理三千萬元抵押權狀糾紛，衍生靜安會成員周子鈞暴打沈姓女牙醫致視力受損，陳中義、夏尉瀧與周子鈞被檢方依詐欺、重傷害等罪起訴求重刑，在押的夏尉瀧、周子鈞遭法院延押。
警方搜索靜安會據點，意外在復興北路發現戀愛詐騙機房，操控者是夏尉瀧愛將吳政修，機房設有經紀組與業務組，招募趙姓、蕭姓等年輕女子加入，用美照上交友軟體詐騙宅男。
吳政修編制詐騙三部曲，先用美女頭像聊天，待被害人掉入愛情陷阱，聊天手即要求購買定情手鍊，這時趙女與蕭女會出面約會，要被害人替她們戴上手鍊，孰不知手鍊都是便宜貨，還會重複使用行騙。
其次，詐團會要被害人購買「史黛拉」長耳大娃娃，並引導至靜安會架設的購物網下單，一隻廉價娃娃要價二至三萬元，女子還會與「史黛拉」熊抱拍照，再傳送給被害人看，讓宅男誤信「女友」收到大禮，事實上，「史黛拉」從頭到尾只有一隻，也是網路低價品。
第三，詐團食髓知味後，女子再以經濟狀況不佳、要去酒店上班為由，要被害人買全場休息，，有時女子也會以幫忙贖身，家中長輩急需看病為由，向被害人討拍索要上百萬元，全落入靜安口袋。約廿多人受害，詐騙金額近七○○萬元。
