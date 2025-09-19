為了3萬元！找家庭代工淪詐團人頭戶 女落網被判刑、罰金得不償失

彰化縣鄧姓女子上網找家庭代工工作，提供金融帳戶和提款卡密碼給「代工商」而淪為詐騙人頭帳戶，先後有3人被誘騙匯款到鄧女帳戶。彰化地方法院審結，因她願賠償被害人，依犯一般洗錢罪判處有期徒刑6月，可緩刑，罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，40多歲鄧女上網找家庭代工工作，在「秀水人大小事」等臉書社團描瞄LINE聯結詢問工作機會，被自稱「李慧雯」、「張淑婷」、「陳欣蕊」、「百達斐麗跨境購物平台經理」、「國泰世華銀行客服」等人組成的兩個詐欺集團當作人頭帳戶，向徐男等3名被害人佯稱可先可匯款在「百達斐麗跨境購物平台」、網路商城訂貨，由平台、商城出售，獲利後分潤給徐男等被害人。

鄧女根據詐團指示，把被害人匯入的金額轉匯到自己的另一個帳戶，再由詐團成員從網路銀行登入領取，進入詐團申設的虛擬貨幣幣托交易所操作購買泰達幣，或詐團車手直接到ATM提領現金。鄧女提供帳戶和金融卡、密碼可獲3萬元，又從詐團詐取款後分得3900元。