為了3萬元！找家庭代工淪詐團人頭戶 女落網被判刑、罰金得不償失
彰化縣鄧姓女子上網找家庭代工工作，提供金融帳戶和提款卡密碼給「代工商」而淪為詐騙人頭帳戶，先後有3人被誘騙匯款到鄧女帳戶。彰化地方法院審結，因她願賠償被害人，依犯一般洗錢罪判處有期徒刑6月，可緩刑，罰金3萬元。可上訴。
判決書指出，40多歲鄧女上網找家庭代工工作，在「秀水人大小事」等臉書社團描瞄LINE聯結詢問工作機會，被自稱「李慧雯」、「張淑婷」、「陳欣蕊」、「百達斐麗跨境購物平台經理」、「國泰世華銀行客服」等人組成的兩個詐欺集團當作人頭帳戶，向徐男等3名被害人佯稱可先可匯款在「百達斐麗跨境購物平台」、網路商城訂貨，由平台、商城出售，獲利後分潤給徐男等被害人。
鄧女根據詐團指示，把被害人匯入的金額轉匯到自己的另一個帳戶，再由詐團成員從網路銀行登入領取，進入詐團申設的虛擬貨幣幣托交易所操作購買泰達幣，或詐團車手直接到ATM提領現金。鄧女提供帳戶和金融卡、密碼可獲3萬元，又從詐團詐取款後分得3900元。
彰化地院審酌，鄧女明知提供帳戶可能成詐團共犯，為賺取3萬元仍配合，但考量已與其中一名被害人達成調解並分期賠償對方損失（兩名被害人未到庭，無法得知鄧女無賠償誠意），且自鄧女被查獲後迄今，未再涉嫌其他刑事不法行為，地院認她經此偵審程序及罪刑宣告的教訓後當知所其警惕，相信無再犯之虞，因此宣告緩刑，以啟自新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言