影／來台當車手「做最後一單」要離境 馬國華裔男見警狂奔自摔被捕

馬來西亞洪姓華裔男子先加入詐騙集團，再以觀光名義來台當車手，到彰化縣北斗鎮提款時警方接獲舉報趕到包抄，洪男拔腿就跑但緊張摔倒，被帶回派出所詢問，依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

據了解，洪男（25歲）半個月前在馬國錄取「來台旅遊可以賺錢」工作，入境後接受指示到ATM提款。他在北斗鎮某銀行提款時，神情緊張、左顧右盼，引起民眾注意並暗中通報員林警分局萬年派出所，員警趕到還沒盤查，洪男立刻逃跑但不到10公尺即自摔，員警上前制伏，出示警察證件後要洪男拿出提款卡、打開背包，露出3疊千元大鈔合計12萬多元。

初步調查，洪男以來台觀光名義入境，個人帳戶提供給詐團，每有被詐民眾匯款到他的帳戶，詐團就通知他到銀行ATM提領現金，約定轉交給詐團不明人員。洪男一面旅遊一面領款，半個月從台灣北部玩到南部，打算到彰化縣北斗鎮「做完最後一單」今天搭機離台，未料昨落網。

員林警分局長洪再德今表示，詐騙集團常以高薪工作或觀光旅遊當幌子，吸引境外人士來台當車手，從事非法提領、面交金錢等犯罪行為，民眾不可輕信網路上來路不明的投資訊息，把金錢交給不明人士，若沒及時逮捕這些外國車手，將無法打擊詐騙惡行。