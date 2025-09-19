越籍情侶檔逃逸移工加入同鄉詐團 當車手遭彰化地院判刑

1對越南籍情侶檔逃逸移工加入同鄉所屬的詐騙集團，2人擔任取款車手，分獲3600元及1萬8000元報酬，彰化地院近日依犯3人以上共同詐欺取財罪，各定應執行2年刑期。

根據彰化地方法院判決書，阮姓男子及陳姓女子以移工身分來台，2人為情侶，今年5月行蹤不明成逃逸移工，6月加入越南籍人士所屬詐騙集團擔任車手。

阮男及陳女同居在詐團成員指定住處，依指示持成員提供的金融卡提領詐欺贓款，再交給上游。阮男2天內即在超商ATM提領20次，陳女半個月領16次，分別獲得新台幣3600元及1萬8000元報酬。

法官認為，阮男及陳女未能遵守法律，加入詐團當車手，危害社會治安，並讓幕後主謀減少遭查獲風險，導致犯罪更加猖獗，嚴重妨礙檢警追查其他詐欺正犯犯罪，應嚴正譴責。

彰化地院將2人各依犯3人以上共同詐欺取財罪，定應執行有期徒刑2年，沒收犯罪所得，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。