快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

狗狗失明沒反應？獸醫檢查曝「超荒謬真相」 收容所傻眼：單純不想鳥人

百年老店玉珍齋遭冒名 一頁式廣告賣「中國漢餅」詐騙民眾

聯合新聞網／ 綜合報導

玉珍齋創立於西元1877年（清光緒三年），至今已傳承至第五代。示意圖／ingimage
玉珍齋創立於西元1877年（清光緒三年），至今已傳承至第五代。示意圖／ingimage
台灣詐騙猖獗，連百年糕餅老店都難倖免。彰化鹿港知名糕餅店「玉珍齋」近期發現，有不肖業者盜用名號，透過網路一頁式廣告販售低價「中國漢餅」，寄出與廣告不符的拇指大糕點，不僅讓消費者傻眼，更嚴重損害店家商譽。

根據「三立新聞網」報導，玉珍齋老闆黃一彬表示，家族以糕餅起家，中秋檔期主打月餅蛋黃酥、鳳梨酥等，每逢佳節總吸引許多老顧客訂購。沒想到近來詐騙集團看準高知名度，刊登大顆月餅照片，卻寄出拇指大小的劣質糕點，「看到真的很氣，也對受騙的消費者感到抱歉」。

據了解，詐騙手法多以「限時特價」吸引買氣，頁面還會掛上「最新成交紀錄」營造熱銷假象。由於這類網站多設在境外，受害者即使報警也難以追查，往往只能吃虧。

黃一彬提醒，消費者若要購買玉珍齋產品，務必透過官方網站或店家電話確認。台灣的官方網址最後會標示「.tw」，反觀詐騙網站多使用陌生的國外網域，呼籲民眾提高警覺，「看到一頁式廣告就盡量避開，以免受騙」。

玉珍齋強調，會持續蒐集相關資料並報警處理，也希望透過宣導避免更多顧客受害。

百年老店「玉珍齋」的本店外觀。聯合報系資料照片
百年老店「玉珍齋」的本店外觀。聯合報系資料照片

中秋 月餅 詐騙 中秋節 蛋黃酥 詐騙集團 廣告不實

延伸閱讀

香港茶餐廳快閃登台！美心月餅Ｘ珍煮丹3款限定飲品「只送不賣」

中秋送月餅被嫌沒新意？十大送禮難題 教你這樣挑才不失禮

中秋最肥不只是烤肉！這款月餅也是隱形熱量炸彈

以前中秋節必吃…他好奇月餅為何退流行 網指關鍵：現在只要蛋黃酥

相關新聞

百年老店玉珍齋遭冒名 一頁式廣告賣「中國漢餅」詐騙民眾

台灣詐騙猖獗，連百年糕餅老店都難倖免。彰化鹿港知名糕餅店「玉珍齋」近期發現，有不肖業者盜用名號，透過網路一頁式廣告販售低價「中國漢餅」，寄出與廣告不符的拇指大糕點，不僅讓消費者傻眼，更嚴重損害店家商譽。

「乾女兒」違約交割？台中太平7旬翁心疼急衝郵局匯款險被騙

台中7旬老翁在LINE投資群組認識一名女網友，還認「乾女兒」，老翁前天得知女網友網路下單買股票時填錯，恐違約交割造成信用...

假交友竟扯出幫派恐嚇 台南女驚慌求助警方保住40萬元

台南47歲劉姓女子日前透過交友軟體結識男網友，未料對方以不能私下約公司客戶為由，引介公司經理，並以竹聯幫名義恐嚇，要求她...

冒充金管會、檢警詐騙再現 金門受害者遭騙200萬…警智取逮車手

近期有詐騙集團假冒金管會人員、檢察官與警察，謊稱民眾個資遭盜用，甚至透過LINE視訊製作「假筆錄」，再傳送偽造的「通緝令...

影／台中通訊行掛鉤詐團 賣4000人頭門號…釀全台250人遭騙5億

台中張姓男子經營通訊行卻和詐騙集團勾結，由張收購高達4000個人頭門號再轉賣給詐團機房，用於假檢警、假投資及發送釣魚簡訊...

竹聯幫鬧區設戀愛機房詐宅男 靜安會組長聲押禁見

檢警偵辦竹聯幫靜安會爆打沈姓女牙醫案， 意外查出組長吳政修在台北市松山區開設戀愛詐騙機房，透過交友軟體鎖定宅男吸金，並利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。