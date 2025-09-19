百年老店玉珍齋遭冒名 一頁式廣告賣「中國漢餅」詐騙民眾
台灣詐騙猖獗，連百年糕餅老店都難倖免。彰化鹿港知名糕餅店「玉珍齋」近期發現，有不肖業者盜用名號，透過網路一頁式廣告販售低價「中國漢餅」，寄出與廣告不符的拇指大糕點，不僅讓消費者傻眼，更嚴重損害店家商譽。
根據「三立新聞網」報導，玉珍齋老闆黃一彬表示，家族以糕餅起家，中秋檔期主打月餅、蛋黃酥、鳳梨酥等，每逢佳節總吸引許多老顧客訂購。沒想到近來詐騙集團看準高知名度，刊登大顆月餅照片，卻寄出拇指大小的劣質糕點，「看到真的很氣，也對受騙的消費者感到抱歉」。
據了解，詐騙手法多以「限時特價」吸引買氣，頁面還會掛上「最新成交紀錄」營造熱銷假象。由於這類網站多設在境外，受害者即使報警也難以追查，往往只能吃虧。
黃一彬提醒，消費者若要購買玉珍齋產品，務必透過官方網站或店家電話確認。台灣的官方網址最後會標示「.tw」，反觀詐騙網站多使用陌生的國外網域，呼籲民眾提高警覺，「看到一頁式廣告就盡量避開，以免受騙」。
玉珍齋強調，會持續蒐集相關資料並報警處理，也希望透過宣導避免更多顧客受害。
