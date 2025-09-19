「乾女兒」違約交割？台中太平7旬翁心疼急衝郵局匯款險被騙
台中7旬老翁在LINE投資群組認識一名女網友，還認「乾女兒」，老翁前天得知女網友網路下單買股票時填錯，恐違約交割造成信用不良，急衝附近郵局，要匯款10萬元解燃眉之急，還好行員查覺有異通知警方勸阻，才保住老翁積蓄。
太平警分局新平派出所警員鄭永欣前天上午10時接獲郵局行員報案，到場後查出，這名老翁7月下旬認識1名女網友，在其噓寒問暖下，認下乾女兒，女網友直到幾天前突然向老翁求助，聲稱因網路下單買股票時填錯，以致帳戶內沒那麼多錢交割，只好向老翁求助。
老翁心疼乾女兒，前天拿著存款簿至附近郵局欲轉帳匯款並向行員假稱「家中子女臨時急用」，所幸行員發覺有異並通知警方到場，經員警告知此為典型詐騙手法，再提供相同手法詐騙案例向老翁說明，老翁始驚覺恐遭詐騙，直呼「謝謝警察先生，還好錢沒被騙走！」
太平分局分局長沈能成表示，現今詐騙手法層出不窮，常常利用投資族群心理，用網路或通訊軟體向不特定人士搭訕，利用各種方式編造理由讓您匯款上當，因此在網路上與陌生人接觸時應提高警覺，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。
