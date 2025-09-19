快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

狗狗失明沒反應？獸醫檢查曝「超荒謬真相」 收容所傻眼：單純不想鳥人

「乾女兒」違約交割？台中太平7旬翁心疼急衝郵局匯款險被騙

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中7旬老翁在LINE投資群組認識一名女網友，還認「乾女兒」，老翁前天得知女網友網路下單買股票時填錯，恐違約交割造成信用不良，急衝附近郵局，要匯款10萬元解燃眉之急，還好行員查覺有異通知警方勸阻，才保住老翁積蓄。

太平警分局新平派出所警員鄭永欣前天上午10時接獲郵局行員報案，到場後查出，這名老翁7月下旬認識1名女網友，在其噓寒問暖下，認下乾女兒，女網友直到幾天前突然向老翁求助，聲稱因網路下單買股票時填錯，以致帳戶內沒那麼多錢交割，只好向老翁求助。

老翁心疼乾女兒，前天拿著存款簿至附近郵局欲轉帳匯款並向行員假稱「家中子女臨時急用」，所幸行員發覺有異並通知警方到場，經員警告知此為典型詐騙手法，再提供相同手法詐騙案例向老翁說明，老翁始驚覺恐遭詐騙，直呼「謝謝警察先生，還好錢沒被騙走！」

太平分局分局長沈能成表示，現今詐騙手法層出不窮，常常利用投資族群心理，用網路或通訊軟體向不特定人士搭訕，利用各種方式編造理由讓您匯款上當，因此在網路上與陌生人接觸時應提高警覺，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。

7旬老翁（右）衝郵局要匯款10萬元給女網友，還好被行員與警方聯手勸阻，保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
7旬老翁（右）衝郵局要匯款10萬元給女網友，還好被行員與警方聯手勸阻，保住積蓄。記者趙容萱／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

不捨「乾女兒」買股違約交割 台中男險遭詐10萬元

蘆竹失智翁外出未返家 警察在草叢發現他

網戀女深信遇「天命真子」連跑4家郵局匯結婚基金都被擋 悻悻離去

屏東內埔出現「米奇屋」！透天厝旁堆滿回收物 老翁：別再丟給我了

相關新聞

百年老店玉珍齋遭冒名 一頁式廣告賣「中國漢餅」詐騙民眾

台灣詐騙猖獗，連百年糕餅老店都難倖免。彰化鹿港知名糕餅店「玉珍齋」近期發現，有不肖業者盜用名號，透過網路一頁式廣告販售低價「中國漢餅」，寄出與廣告不符的拇指大糕點，不僅讓消費者傻眼，更嚴重損害店家商譽。

「乾女兒」違約交割？台中太平7旬翁心疼急衝郵局匯款險被騙

台中7旬老翁在LINE投資群組認識一名女網友，還認「乾女兒」，老翁前天得知女網友網路下單買股票時填錯，恐違約交割造成信用...

假交友竟扯出幫派恐嚇 台南女驚慌求助警方保住40萬元

台南47歲劉姓女子日前透過交友軟體結識男網友，未料對方以不能私下約公司客戶為由，引介公司經理，並以竹聯幫名義恐嚇，要求她...

冒充金管會、檢警詐騙再現 金門受害者遭騙200萬…警智取逮車手

近期有詐騙集團假冒金管會人員、檢察官與警察，謊稱民眾個資遭盜用，甚至透過LINE視訊製作「假筆錄」，再傳送偽造的「通緝令...

影／台中通訊行掛鉤詐團 賣4000人頭門號…釀全台250人遭騙5億

台中張姓男子經營通訊行卻和詐騙集團勾結，由張收購高達4000個人頭門號再轉賣給詐團機房，用於假檢警、假投資及發送釣魚簡訊...

竹聯幫鬧區設戀愛機房詐宅男 靜安會組長聲押禁見

檢警偵辦竹聯幫靜安會爆打沈姓女牙醫案， 意外查出組長吳政修在台北市松山區開設戀愛詐騙機房，透過交友軟體鎖定宅男吸金，並利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。