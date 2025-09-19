假交友竟扯出幫派恐嚇 台南女驚慌求助警方保住40萬元

台南47歲劉姓女子日前透過交友軟體結識男網友，未料對方以不能私下約公司客戶為由，引介公司經理，並以竹聯幫名義恐嚇，要求她提供銀行帳戶資料，不從的話將發布追殺令，讓她驚慌不已，經向台南市警三分局海南派出所求助，識破假交友真詐財伎倆，成功保住40萬元。

據指出，劉女於本月14日在安南區住處遭遇此事，擔心自己恐遭不測，昨晚前往海南派出所求助，她出示在LINE上「經理是黑道的，你不要跟他鬧什麼誤會噢」、「講話可能兇了點」等對話，驚慌不已。

經員警蔡沛穎、李育成了解狀況後，判斷這是典型的假交友真詐財伎倆。2警跟劉女詳細說明相關案例與耐心勸導，她才恍然大悟，承諾不會交付帳密或匯款，安下心來。