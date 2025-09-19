冒充金管會、檢警詐騙再現 金門受害者遭騙200萬…警智取逮車手

近期有詐騙集團假冒金管會人員、檢察官與警察，謊稱民眾個資遭盜用，甚至透過LINE視訊製作「假筆錄」，再傳送偽造的「通緝令」，恐嚇受害人涉嫌洗錢案，要求監管帳戶、隨時報備行蹤，金門就有民眾以面交方式，遭詐騙新台幣約200萬元。金警接獲報案後，立即與高雄市政府警察局小港分局共組專案小組，並由被害人與警方配合，成功誘捕犯嫌。

警方指出，詐騙集團食髓知味，再次要求被害人配合佯裝交付現金，設下圈套，被害人於17日搭機至高雄市某公園面交現金117萬元，專案小組便於該公園周邊埋伏，當27歲林姓面交車手現身取款時，經警力一擁而上當場逮捕，查扣犯案用手機1支等證物，全案依詐欺罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦，成功斬斷詐騙集團的犯罪觸手。