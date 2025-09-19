聽新聞
影／台中通訊行掛鉤詐團 賣4000人頭門號…釀全台250人遭騙5億
台中張姓男子經營通訊行卻和詐騙集團勾結，由張收購高達4000個人頭門號再轉賣給詐團機房，用於假檢警、假投資及發送釣魚簡訊等，檢警估計全台至少250人受害、遭詐金額破5億元，今年3波搜索後抓到張男及機房共犯等25人，全數依詐欺等罪嫌移送台中地檢偵辦。
台中市警局刑事警察大隊科偵隊表示，全案源於獲報被害人接到詐騙電話，自該門號向上追查，掌握張姓男子（30歲）和詐團行騙，並報請台中地檢檢察官陳祥薇指揮偵辦。
警方指出，張男自己經營非連鎖的小型通訊行，卻長期以單個電話門號1500元至4000元不等向民眾收購，再以4000元至1萬元不等轉賣給詐騙集團牟利。
詐團則和境外機房、國內DMT話務機房合作，用通訊行取得的大量人頭門號供機房運作，由成員以以假檢警、假投資、猜猜我是誰，及發送釣魚簡訊為主，再由配合的轉帳水房利用虛擬通貨、ATM自存方式分配贓款。
檢警今年1月、4月及7月分別執行3波搜索，查扣1台DMT設備、35支手機 、SIM卡、月租卡、黑莓卡、泰國網路卡，以及5輛汽車，及214萬元等贓證物。
警方發現，該詐騙集團從控盤首腦、系統商、水房成員、車手頭，及車手等角色分工細膩，是近期破獲結構相當完整的犯罪組織。
警方詢問後將張男及其通訊行店長、員工，及機房幹部等25人，全數依詐欺、洗錢，及組織等罪嫌移送台中地檢署偵辦，包括張男在內等6名核心幹部被收押禁見。
