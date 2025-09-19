快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

婆婆猝死怕被責怪 ！陸媳拖行李箱棄屍淡水河 警求媽祖連擲5聖筊找回

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中通訊行掛鉤詐團 賣4000人頭門號…釀全台250人遭騙5億

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子經營通訊行卻和詐騙集團勾結，由張收購高達4000個人頭門號再轉賣給詐團機房，用於假檢警、假投資及發送釣魚簡訊等，檢警估計全台至少250人受害、遭詐金額破5億元，今年3波搜索後抓到張男及機房共犯等25人，全數依詐欺等罪嫌移送台中地檢偵辦。

台中市警局刑事警察大隊科偵隊表示，全案源於獲報被害人接到詐騙電話，自該門號向上追查，掌握張姓男子（30歲）和詐團行騙，並報請台中地檢檢察官陳祥薇指揮偵辦。

警方指出，張男自己經營非連鎖的小型通訊行，卻長期以單個電話門號1500元至4000元不等向民眾收購，再以4000元至1萬元不等轉賣給詐騙集團牟利。

詐團則和境外機房、國內DMT話務機房合作，用通訊行取得的大量人頭門號供機房運作，由成員以以假檢警、假投資、猜猜我是誰，及發送釣魚簡訊為主，再由配合的轉帳水房利用虛擬通貨、ATM自存方式分配贓款。

檢警今年1月、4月及7月分別執行3波搜索，查扣1台DMT設備、35支手機 、SIM卡、月租卡、黑莓卡、泰國網路卡，以及5輛汽車，及214萬元等贓證物。

警方發現，該詐騙集團從控盤首腦、系統商、水房成員、車手頭，及車手等角色分工細膩，是近期破獲結構相當完整的犯罪組織。

警方詢問後將張男及其通訊行店長、員工，及機房幹部等25人，全數依詐欺、洗錢，及組織等罪嫌移送台中地檢署偵辦，包括張男在內等6名核心幹部被收押禁見。

警方今年3波搜索，查獲經營通訊行的張姓男子和詐團勾結，提供4000個人頭門號，釀全台250人遭詐5億元。圖／警方提供
警方今年3波搜索，查獲經營通訊行的張姓男子和詐團勾結，提供4000個人頭門號，釀全台250人遭詐5億元。圖／警方提供
警方今年3波搜索，查獲經營通訊行的張姓男子和詐團勾結，提供4000個人頭門號，釀全台250人遭詐5億元。圖／警方提供
警方今年3波搜索，查獲經營通訊行的張姓男子和詐團勾結，提供4000個人頭門號，釀全台250人遭詐5億元。圖／警方提供
警方查扣1台DMT設備、35支手機 、SIM卡、月租卡、黑莓卡、泰國網路卡，以及5輛汽車，及214萬元等贓證物。圖／警方提供
警方查扣1台DMT設備、35支手機 、SIM卡、月租卡、黑莓卡、泰國網路卡，以及5輛汽車，及214萬元等贓證物。圖／警方提供

詐團 門號 詐騙集團

延伸閱讀

竹聯幫鬧區設戀愛機房詐宅男 靜安會組長聲押禁見

23歲男當詐團車手拿9千報酬 判刑4年還得賠520萬

詐團騙1066萬等同一般人22年所得 檢察官換算起訴求重刑22年

竹聯弘仁會水房助詐團洗錢 3律師洩密「藍道」重金交保

相關新聞

假交友竟扯出幫派恐嚇 台南女驚慌求助警方保住40萬元

台南47歲劉姓女子日前透過交友軟體結識男網友，未料對方以不能私下約公司客戶為由，引介公司經理，並以竹聯幫名義恐嚇，要求她...

冒充金管會、檢警詐騙再現 金門受害者遭騙200萬…警智取逮車手

近期有詐騙集團假冒金管會人員、檢察官與警察，謊稱民眾個資遭盜用，甚至透過LINE視訊製作「假筆錄」，再傳送偽造的「通緝令...

影／台中通訊行掛鉤詐團 賣4000人頭門號…釀全台250人遭騙5億

台中張姓男子經營通訊行卻和詐騙集團勾結，由張收購高達4000個人頭門號再轉賣給詐團機房，用於假檢警、假投資及發送釣魚簡訊...

竹聯幫鬧區設戀愛機房詐宅男 靜安會組長聲押禁見

檢警偵辦竹聯幫靜安會爆打沈姓女牙醫案， 意外查出組長吳政修在台北市松山區開設戀愛詐騙機房，透過交友軟體鎖定宅男吸金，並利...

台版「地面師」坑殺台中女900萬元房產！龍井地所與警聯手阻詐成功

台中張姓女子日前誤信網路不明代辦公司話術，到龍井地政事務所，準備將900萬元的房產設定抵押，貸款400萬元，龍井地政所人...

「假代辦真詐騙」台中女誤信話術 地政所通報警方阻詐保房產

台中張姓女子日前誤信網路上不明代辦公司話術，到地政事務所辦理房產設定抵押，但實際取得貸款金額差距甚大，事務所人員發現為「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。