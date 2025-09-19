不捨「乾女兒」買股違約交割 台中男險遭詐10萬元

快訊

中央社／ 台中19日電

台中7旬陳姓男子日前在網路認識女網友，對方常噓寒問暖，還稱呼他「乾爹」。日前對方稱買股票下錯單恐違約交割，陳男立即至郵局要匯款，經行員發現有異報案，與警聯手阻詐成功。

台中市警局太平分局今天表示，新平派出所17日上午10時多，接獲宜欣郵局行員報案，稱有男子疑似遭到詐騙，要匯款新台幣10萬元到不明帳戶，請警方前往協助。

經員警到場了解，70多歲陳姓男子日前透過LINE投資群組，認識化名「小湘」的女網友，雙方互動下不久就稱陳男為「乾爹」，並常噓寒問暖。

事發當天，對方突然稱自己有投資股票交易，未料下單數量錯誤，但帳戶現金不足導致交割出現問題，又怕違約交割造成信用不良，需補差額約10萬元，向陳男求助。

陳男當下便拿著存款簿，至住家附近郵局欲轉帳匯款，他向行員稱「家中子女臨時急用」。幸行員進一步追問才得知他要匯款給「乾女兒」，認為有異通報警方到場。經員警告知為典型詐騙手法，並提供相同手法案例向他說明，陳男才得知自己恐遭詐財，頻向警方與行員致謝。

台中7旬陳姓男子日前在網路認識化名「小湘」的女網友，對方常噓寒問暖，還稱陳男為「乾爹」。日前對方稱買股票下錯單恐違約交割，陳男至郵局欲匯款給「乾女兒」，經行員發現有異報案，與警方聯手阻詐成功。（翻攝照片）中央社
台中7旬陳姓男子日前在網路認識化名「小湘」的女網友，對方常噓寒問暖，還稱陳男為「乾爹」。日前對方稱買股票下錯單恐違約交割，陳男至郵局欲匯款給「乾女兒」，經行員發現有異報案，與警方聯手阻詐成功。（翻攝照片）中央社

