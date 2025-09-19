不捨「乾女兒」買股違約交割 台中男險遭詐10萬元
台中7旬陳姓男子日前在網路認識女網友，對方常噓寒問暖，還稱呼他「乾爹」。日前對方稱買股票下錯單恐違約交割，陳男立即至郵局要匯款，經行員發現有異報案，與警聯手阻詐成功。
台中市警局太平分局今天表示，新平派出所17日上午10時多，接獲宜欣郵局行員報案，稱有男子疑似遭到詐騙，要匯款新台幣10萬元到不明帳戶，請警方前往協助。
經員警到場了解，70多歲陳姓男子日前透過LINE投資群組，認識化名「小湘」的女網友，雙方互動下不久就稱陳男為「乾爹」，並常噓寒問暖。
事發當天，對方突然稱自己有投資股票交易，未料下單數量錯誤，但帳戶現金不足導致交割出現問題，又怕違約交割造成信用不良，需補差額約10萬元，向陳男求助。
陳男當下便拿著存款簿，至住家附近郵局欲轉帳匯款，他向行員稱「家中子女臨時急用」。幸行員進一步追問才得知他要匯款給「乾女兒」，認為有異通報警方到場。經員警告知為典型詐騙手法，並提供相同手法案例向他說明，陳男才得知自己恐遭詐財，頻向警方與行員致謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言