中市警查扣4000人頭門號 250人被詐損5億元

台中市警察局今天宣布破獲一起詐騙案，查扣人頭門號約4000門，清查被害人數約250名、財損金額約新台幣5億元，詐騙手法以假檢警、假投資、猜猜我是誰、釣魚簡訊為主。

台中市政府警察局刑事警察大隊科偵隊日前偵辦一起假檢警詐騙案件，透過被害人接到的詐騙門號循線追查，掌握以張嫌為首的詐騙集團疑與通訊行勾結實施犯罪，於是報請台中地方檢察署展開偵辦。

警方表示，經專案小組執行3波拘搜行動，共查緝張嫌等25人到案，查扣DMT設備1台、手機35支、SIM卡1批、月租卡1批、黑莓卡1批、泰國網路卡1批、汽車5輛、新台幣214萬元等贓證物，全案以涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。

警方追查，全案由張嫌開設通訊行結合境外詐騙機房及國內DMT話務機房，由通訊行提供機房運作所需大量人頭電信門號，同時提供國內及境外電信門號給不特定犯罪集團從事不法活動，再由轉帳水房利用虛擬通貨及ATM自存方式分配不法所得。

警方指出，該詐騙集團從控盤首腦、系統商、水房成員、車手頭、車手等角色分工相當細膩，也是近期破獲結構相當完整的犯罪組織。

警方統計共查扣人頭門號約4000門，初步清查被害人數約250名、財損金額約5億元，遭詐騙手法以假檢警、假投資、猜猜我是誰、釣魚簡訊為主，詐騙行徑相當惡劣，嚴重侵害國人權益。