竹聯幫鬧區設戀愛機房詐宅男 靜安會組長聲押禁見
檢警偵辦竹聯幫靜安會爆打沈姓女牙醫案， 意外查出組長吳政修在台北市松山區開設戀愛詐騙機房，透過交友軟體鎖定宅男吸金，並利用廉價淘寶網站的迪士尼娃娃，誘騙癡情男以超過20倍的價格，購買禮物送給心儀對象，詎料對方真實身分都是刺青兄弟。台北地檢署經過連續兩天偵辦，今天凌晨依組織等罪嫌聲押禁見吳政修等5人。
同案聲押包括戀愛機房管理者陳奕辰、假扮酒店幹部詐騙宅男的女子林彥如、廖晨帆，以及機房成員李德偉；機房「業務主管」許銘峰7萬元交保、阮冠瑋5萬元交保、限制出境出海。檢方前天也聲押禁見聊天手黃竣瑋、沈俊任及吳仲堃獲准，全案共8人聲押。幕後是否為靜安會要角「夏安」夏尉瀧主導，檢警還要釐清。
全案緣起於地球村負責人陳中義，因委託夏尉瀧處理3000萬抵押債權糾紛，衍生靜安會成員周子鈞暴打沈姓女牙醫所引起，檢警搜索靜安會據點時，意外在台北市復興北路發現戀愛詐騙機房，負責人是夏尉瀧愛將吳政修，機房設有「經紀組」與「業務組」，由經紀組招募面試年輕女子加入組織，再用趙姓、蕭姓等女子的美照上交友軟體，以假戀愛話術詐騙宅男，組織內還有陳姓少女。
專案小組發現，吳政修（綽號修哥）設立詐騙三部曲，首先用美女頭像與陌生人聊天，待被害人上鉤，即由黃竣瑋等聊天手與被害人聊天，待被害人掉入愛情陷阱，詐團即開始要求進購買「定情手鍊」，這時趙女與蕭女就會出面與被害人約會，要被害人親自替她們戴上手鍊，佯裝與其交往，孰不知手鍊竟是淘寶網的便宜貨，價值僅1千多元，且使用後交還靜安會，重複行騙他人。
其次，詐團會要被害人購買海洋迪士尼「史黛拉」長耳大娃娃，被害人為討女生歡心，會被引到至靜安會自己架設的購物網下單，購買一隻要價2至3萬元，女子事後會與「史黛拉」熊抱拍照，再傳送給被害人看，讓宅男誤信「女友」收到大禮，事實上，「史黛拉」從頭到尾只有一隻，也是淘寶廉價品。
第三，詐團食髓知味後，會再以家中經濟狀況不佳、要去酒店上班為由，要被害人跟酒店女幹部「買大全」框全場，讓她們「下班休息」，詐團為讓小姐在酒店上班的戲碼逼真，會由林彥如、廖晨帆帶趙女與蕭女出面，當場向被害人收取出場費，有時女子會以幫忙贖身，家中長輩急需花錢看病為由，像被害人獅子大開口索討上百萬元，資金全都落入靜安會手中。
全案經刑事局分析線索，與台北市刑大、松山警分局共同報請北檢偵辦，目前約有20多人受害，詐騙金額近700萬元。
靜安會原是已故竹聯幫主「么哥」黃少岑成立的嫡系部隊，聲勢一度比肩仁堂弘仁會，連黃少岑身後事都是靜安會一手操辦，但靜安會力挺的愛堂大老「叩頭」劉振南無意接掌幫主，在眾多堂口推舉下，目前確定由「世川」高世川擔任龍頭，靜安會已不再是禁衛軍。
