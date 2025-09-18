台版「地面師」坑殺台中女900萬元房產！龍井地所與警聯手阻詐成功

台中張姓女子日前誤信網路不明代辦公司話術，到龍井地政事務所，準備將900萬元的房產設定抵押，貸款400萬元，龍井地政所人員發現為「假代辦、真詐騙」手法，通報警方阻詐，成功保住張女900萬元的房產。

台中市地政局說明，張女有借貸需求，誤信網路上來路不明的代辦公司話術，擬委託代書將房產設定抵押新台幣900萬元，實際僅能取得400萬元貸款，手法屬於典型的「假代辦、真詐騙」，所幸地政所人員即時察覺異常，立即通報台中市烏日警分局龍井分駐所員警到場，成功阻詐，守住張女名下資產。

台中市地政局長曾國鈞表示，地政局及各地政事務所持續推動「識詐、阻詐、防詐」，透過各地政事務所舉辦宣導活動，並與金融機構、檢警單位攜手建立跨機關聯防機制，同時宣導「地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達處所」等服務，構築全方位防護網。

龍井地政事務所主任林佳慧表示，感謝同仁在繁忙業務中依然保持高度警覺，及時發現異常並通報，使案件得以及時攔阻，也感謝警方第一時間到場支援，展現跨機關通力合作的力量。