「假代辦真詐騙」台中女誤信話術 地政所通報警方阻詐保房產

中央社／ 台中18日電

台中張姓女子日前誤信網路上不明代辦公司話術，到地政事務所辦理房產設定抵押，但實際取得貸款金額差距甚大，事務所人員發現為「假代辦、真詐騙」手法，通報警方阻詐，成功保住房產。

台中市府今天發布新聞表示，此案起因於張姓女子有借貸需求，誤信網路上來路不明的代辦公司話術，擬委託代書將房產設定抵押新台幣900萬元，實際僅能取得400萬元貸款，手法屬於典型的「假代辦、真詐騙」。

張女9月1日前往龍井地政事務所辦理時，幸事務所人員即時察覺異常，立即通報台中市警察局烏日分局龍井分駐所員警到場，成功阻止不法申辦程序，守住當事人名下資產。

台中市地政局長曾國鈞表示，地政局及各地政事務所持續推動「識詐、阻詐、防詐」，透過各地政事務所舉辦宣導活動，並與金融機構、檢警單位攜手建立跨機關聯防機制，同時宣導「地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達處所」等服務，構築全方位防護網。

龍井地政事務所主任林佳慧表示，感謝同仁在繁忙業務中依然保持高度警覺，及時發現異常並通報，使案件得以及時攔阻，也感謝警方第一時間到場支援，展現跨機關通力合作的力量。

龍井分駐所所長林佑軒說，警方將持續與地政事務所等單位緊密合作，強化識詐、堵詐與阻詐措施，展現守護民眾財產安全的堅定決心。

台中張姓女子日前誤信網路上不明代辦公司話術，到地政事務所辦理房產設定抵押，但實際取得貸款金額差距甚大，事務所人員發現為「假代辦、真詐騙」手法，通報警方阻詐，成功保住房產。詐騙示意圖／AI生成
台中張姓女子日前誤信網路上不明代辦公司話術，到地政事務所辦理房產設定抵押，但實際取得貸款金額差距甚大,事務所人員發現為「假代辦、真詐騙」手法,通報警方阻詐,成功保住房產。詐騙示意圖／AI生成

詐騙 警察 台中市 金融機構

