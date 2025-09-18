23歲男當詐團車手拿9千報酬 判刑4年還得賠520萬

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣鍾姓男子去年加入詐騙集團擔任車手，詐騙集團騙二名被害人可投資股票獲利，由鍾男冒充是投資公司營業員，向二名被害人各收370萬和150多萬元投資款項，鍾男共獲得9千元報酬，鍾男後被警查獲落網，也面臨被害人求償，彰化地方法院依加重詐欺罪判刑4月，並需賠償被害人共520萬元。

判決書指出，原本從事餐飲業的鍾男（23歲）去年4月透過IG加入詐騙集團的「寶可夢」群組，和詐騙集團上手約定每次取款均可獲3千元酬勞，而擔任車手。

詐騙集團以「鴻元營業員」、「麗娜技術交流學院」向鄭姓被害人佯稱可透過投資股票獲利，去年4月18日晚間鍾男偽裝是「鴻元國際投資股份有限公司」陳姓營業員在彰化某超商向鄭男收取150萬1100元後，扣除自己收款的報酬3千元後，再將現金交給收水手。

鍾男也在去年4月11、19日佯稱是「信昌投資股份有限公司」陳姓營業員分別向一名被害人收取300萬、70萬元投資款項，並獲得2次取款報酬6千元。

鍾男落網後坦承犯行，面對二名被害人求償，他表示，沒辦法賠償這麼多錢，他收到的款項都轉給上手，也忘記有沒有拿到報酬等語抗辯。

法官認為，此詐騙集團以組織性、大規模、縝密分工方式行集團性犯罪，製造金流斷點，以掩飾、隱匿犯罪所得去向，被害人求償困難，因此被害人向落網鍾男求償，於法有據，因此鍾男除被依犯三人以上共同詐欺取財罪判刑4年，並沒收全部犯罪所得，並需賠償二名被害人520萬元。

23歲鍾男當詐團車手，得到報酬9千元，但被判刑4年，還需賠償被害人520萬元。記者林宛諭／攝影
23歲鍾男當詐團車手，得到報酬9千元，但被判刑4年，還需賠償被害人520萬元。記者林宛諭／攝影

