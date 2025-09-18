詐團騙1066萬等同一般人22年所得 檢察官換算起訴求重刑22年

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子擔任詐騙集團金主，以投資泰達幣假交易釀全台14人受騙1066萬元，台中地檢署檢察官戴旻諺從重依組織等罪嫌起訴劉，並直言守法國人要存到千萬積蓄絕非1、2年，法律不該輕判騙取大額金錢犯罪，並以我國薪資中位數4萬元換算，1066萬約22年月薪，對劉求刑22年。

檢警調查，劉男（39歲）發起、主持詐團，並擔任提供泰達幣的金主，與劉姓、林姓同夥（2人均被判刑確定），向被害人謊稱投資，實則由劉男成立佯裝搶單出售加密貨幣的通訊軟體群組，由另2人假扮幣商，負責出面向被害人取款。

該詐團以「儲存泰達幣可以認購股票」、「下載蜂匯APP用低價買股票」、「抽中銀行股票要以泰達幣付費」、「可以用華隆投資APP買股票賺中間差額」等話術，前後騙了全台至少14人，其中1名被害人被耍得團團轉，還一連被騙3次，損失50萬元。

檢警查出，詐團成員用投資吸引被害人上門，用LINE提供指定的電子錢包位址，再由詐團假冒的幣商出面交易，卻沒有在被害人面前親自操作，收現金下單後卻將泰達幣層層打回詐團的錢包，刻意塑造出銀貨兩訖假象，收到贓款則上繳給劉男。

檢警統計，劉男為首的詐團騙了14人，包括單一人同時被騙數次，一共騙18次，得手金額1066萬1850元。

檢方訊時，劉男僅坦承部分客觀行為，但就檢察官問到許多關鍵問題，他都無法合理解釋，且多保持緘默，另劉姓、林姓共犯則明確指證受劉男指揮，並供稱劉男怕底下侵吞贓款，還命同夥將自己名下電子錢包的「助記詞」交給他，收款前後都要回報。

檢察官戴旻諺並用自行繪製的幣流分析圖追查贓款流向，發現劉使用錢包和底下同夥有多筆交易，偵結依加重詐欺、洗錢，及主持、操作及指揮犯罪組織等18罪嫌起訴他。

戴旻諺更直言，虛擬幣發行原意是去中心化搭配分散式帳本技術降低交易成本、提高交易隱私安全，劉卻濫用當成詐騙工具，利用被害人欠缺虛幣知識，相較傳統詐騙侵害金融秩序更嚴重。

戴旻諺說，劉詐得1066萬多元，以國內薪資、物價等，一般守法民眾扣除開銷，需多少年才能存到千萬？法律不應容忍騙取如此龐大金額的犯罪，建請法院以我國薪資中位數約4萬元，換算犯罪所得代價（1066萬約等於266個月月薪），266個月約等於22年，具體對劉男求刑22年。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

詐團 被害人 泰達幣

相關新聞



台中劉姓男子擔任詐騙集團金主，以投資泰達幣假交易釀全台14人受騙1066萬元，台中地檢署檢察官戴旻諺從重依組織等罪嫌起訴...

ETmata元宇宙賣ETM虛擬幣詐騙 台灣區2負責人聲押

男子廖文理ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，推出ETM幣投資方案，9個月內詐騙至少16人；台北地檢...

警賣門號助詐團騙4.5億 判3年6月

保安警察第二總隊第四大隊前警員邱嘉群被控上網取得數百支門號，轉售詐騙集團協助一年內騙得四點五億元，邱獲價值卅七萬餘元泰達...

台版柬埔寨案外案／給詐團通風報信 洩密3律師交保

竹聯幫弘仁會設水房替詐騙集團洗錢，以犯「台版柬埔寨案」的「藍道」詐團為大宗，台北地檢署指揮新北市刑警大隊查緝藍道案時，發...

檢警破竹聯幫靜安會戀愛詐騙機房 夏安愛將組長遭拘提

男子周子鈞月前往台北市松山區一間牙醫就診，因「洗牙太痛」暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是地球村負責人陳中義，委託竹聯幫靜安...

ETmata元宇宙賣ETM虛擬假幣詐騙 台灣區負責人移送北檢

男子廖文理ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，推出ETM幣投資方案，9個月內詐騙至少16人；台北地檢...

