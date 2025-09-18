聽新聞
ETmata元宇宙賣ETM虛擬幣詐騙 台灣區2負責人聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

男子廖文理ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，推出ETM幣投資方案，9個月內詐騙至少16人；台北地檢署認為，廖文理與助理洪亞是台灣北區負責人，8月依違反銀行法聲請羈押獲准；今天指揮調查局發動第2波搜索，約談台灣區負責人吳承紘、何芳菲情侶檔到案，檢察官吳怡蒨偵訊後聲押吳男與何女，法院預計上午開庭。

此外，全案還有比丘尼陳秋蓮涉案，疑是廖文理下線，檢方訊後命陳女10萬交保，限制出境出海；其餘被告蕭博明、謝尊傑、王文海、郭曾秦各以10萬至20萬元交保。

據調查，廖文理多年前曾任千禧國際投資顧問公司業務，明知印尼千禧國際集團旗下千禧勝達期貨公司未經許可，在台從事銀行業務，卻聽從歐姓幹部指揮，利用召開說明會方式，製作千禧投顧公司網頁及投資宣傳資料、人脈網絡等管道，以6％至8％高額年息，向不特定人招攬投資，共收受63萬美元，歐男後來被檢方起訴，一審判刑5年4月。

廖文理去年成立ETmeta平台，2024年1月起在商務會館、高檔餐廳召開投資說明會，介紹「多元化體育生太元宇宙聚合平台ETmeta」，向投資人宣揚打造體育愛好者的ETmeta元宇宙，謊稱可讓投資人隨時掌握全球體育賽事動態，且將推出ETM幣的通用幣，推薦二項方案保證獲利、保本保息。

檢調追查，至少有16名投資人誤信廖文理話術，把購買的虛擬幣打入指定冷錢，廖文理背後疑是吳承紘、何芳菲操盤虛擬貨幣（USTD）金流。

ETmeta元宇宙假投資平台，詐騙吸金近億元，台北地檢署聲押台灣區負責人吳承紘。記者蘇健忠／攝影
ETmeta元宇宙假投資平台，詐騙吸金近億元，台北地檢署聲押台灣區負責人吳承紘。記者蘇健忠／攝影
比丘尼陳秋蓮涉被檢方諭令10萬元交保，限制出境出海。記者張宏業／攝影
比丘尼陳秋蓮涉被檢方諭令10萬元交保，限制出境出海。記者張宏業／攝影
ETmeta元宇宙假投資平台，台灣區負責人何芳菲（圖左）遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
ETmeta元宇宙假投資平台，台灣區負責人何芳菲（圖左）遭檢方聲押。記者張宏業／攝影

