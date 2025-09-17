聽新聞
檢警破竹聯幫靜安會戀愛詐騙機房 夏安愛將組長遭拘提

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

男子周子鈞月前往台北市松山區一間牙醫就診，因「洗牙太痛」暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是地球村負責人陳中義，委託竹聯幫靜安會要角夏尉瀧處理千萬債務引起，聲押夏尉瀧與小弟周文瀚獲准；檢方查出，夏尉瀧手下、綽號「阿修」的吳姓組長，涉嫌在復興北路設立戀愛詐騙機房，透過交友軟體詐財，17日指揮台北市刑大、松山分局兵分18路搜索多處地點，約談17人到案。

據了解，包括趙姓、蕭姓戀愛見面小姐，以及一名未成年少女，還有聊天機手7人，詢後已移送台北地檢署複訊，至於吳姓組長因夜間停止偵訊，明日移送北檢複訊。此案是刑事局掌握情資，由北市刑大與松山分局共辦。

警方今年6月針對靜安會爆打沈姓女牙醫案，進行全面性盤查，經搜索手機發現，夏尉瀧在復興北路有處秘密據點，是戀愛詐騙機房，由吳姓組長負責指揮操縱，報請檢察官林易萱指揮偵辦。

據調查，戀愛詐團會先由交友軟體PO上組織女成員照片，先要求被害人購買數千元「定情手鍊」，接著要被害人購買上萬元的大娃娃，這時會由趙姓、蕭姓女子扮演戀愛者出場，由男性幫忙戴上戀愛手鍊；第三步再以家境不佳、不得已要去酒店上班為由，要被害人跟酒店女幹部「買全框」出場，讓她們「下班休息」，詎料全都是騙局。

調查顯示，靜安會戀愛詐騙機房共詐騙20餘人，不法所得約700萬元，全案是否由夏尉瀧主導，還需進一步調查釐清。

檢警偵辦沈姓女牙醫遭暴打案，查出竹聯幫靜安會要角夏尉瀧（白衣者）旗下組長經營戀愛詐欺機房，今搜索拘提17人到案。圖／翻攝
檢警偵辦沈姓女牙醫遭暴打案，查出竹聯幫靜安會要角夏尉瀧（白衣者）旗下組長經營戀愛詐欺機房，今搜索拘提17人到案。圖／翻攝

