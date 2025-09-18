台版柬埔寨案外案／給詐團通風報信 洩密3律師交保

律師單鴻均（左起）、秦睿昀、鄭皓文涉嫌洩密給詐騙集團成員，警詢後移送台北地檢署複訊。 記者許正宏／攝影

竹聯幫弘仁會設水房替詐騙集團洗錢，以犯「台版柬埔寨案」的「藍道」詐團為大宗，台北地檢署指揮新北市刑警大隊查緝藍道案時，發現律師鄭皓文、單鴻均、秦睿昀涉偷拍筆錄洩給詐團，前天及昨天搜索拘提九人，依洩密等罪命鄭二百萬、單八十萬、秦五十萬元交保，鄭限制出境出海。

檢警調查，鄭皓文、單鴻均、秦睿昀疑透過律見羈押禁見的詐團被告，取得供詞洩給「藍道」杜承哲等詐團上游，獲高額報酬，還有律師陪偵假裝玩手機，開啟ＬＩＮＥ拍照功能，翻拍警詢筆錄傳給上游；藍道集團若有車手或幹部被查獲，疑由杜透過鄭派單，由配合律師陪偵，掌握偵查進度，監看有無供出上游。

北檢檢察官陳玟瑾分析杜承哲、水房成員陳韋綸扣押手機，發現陳韋綸、陳彥澄兄弟是弘仁會水房首腦，接單假投資詐騙資金用虛擬貨幣洗錢，賺取手續費，詐騙金額三點五億元，至少一○二人受害。

檢方先前聲押陳韋綸獲准，昨提訊出庭，拘提陳彥澄；前天提訊在押或已服刑車手、詐團成員楊順財等人，共傳喚證人共七十人，追查何人委派律師陪偵及支出律師費。

杜承哲二○二二年找傅榆藺等人組詐團，卅八天內在桃園、淡水關押六十一名人頭帳戶提供者，搜身搶財，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，關進三坪大房間，不配合就毒打、電擊，並在泡麵摻FM2毒品，釀三人死亡。一審依共同私刑拘禁致人於死罪判杜無期徒刑。

台北市大同警分局寧夏路派出所前所長葉育忻收賄，替杜查詢個人資料，並偽造法院交保單，被依貪汙罪判刑十一年六月。