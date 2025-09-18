聽新聞
0:00 / 0:00

台版柬埔寨案外案／給詐團通風報信 洩密3律師交保

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

律師單鴻均（左起）、秦睿昀、鄭皓文涉嫌洩密給詐騙集團成員，警詢後移送台北地檢署複訊。 記者許正宏／攝影
律師單鴻均（左起）、秦睿昀、鄭皓文涉嫌洩密給詐騙集團成員，警詢後移送台北地檢署複訊。 記者許正宏／攝影

竹聯幫弘仁會設水房替詐騙集團洗錢，以犯「台版柬埔寨案」的「藍道」詐團為大宗，台北地檢署指揮新北市刑警大隊查緝藍道案時，發現律師鄭皓文、單鴻均、秦睿昀涉偷拍筆錄洩給詐團，前天及昨天搜索拘提九人，依洩密等罪命鄭二百萬、單八十萬、秦五十萬元交保，鄭限制出境出海。

檢警調查，鄭皓文、單鴻均、秦睿昀疑透過律見羈押禁見的詐團被告，取得供詞洩給「藍道」杜承哲等詐團上游，獲高額報酬，還有律師陪偵假裝玩手機，開啟ＬＩＮＥ拍照功能，翻拍警詢筆錄傳給上游；藍道集團若有車手或幹部被查獲，疑由杜透過鄭派單，由配合律師陪偵，掌握偵查進度，監看有無供出上游。

北檢檢察官陳玟瑾分析杜承哲、水房成員陳韋綸扣押手機，發現陳韋綸、陳彥澄兄弟是弘仁會水房首腦，接單假投資詐騙資金用虛擬貨幣洗錢，賺取手續費，詐騙金額三點五億元，至少一○二人受害。

檢方先前聲押陳韋綸獲准，昨提訊出庭，拘提陳彥澄；前天提訊在押或已服刑車手、詐團成員楊順財等人，共傳喚證人共七十人，追查何人委派律師陪偵及支出律師費。

杜承哲二○二二年找傅榆藺等人組詐團，卅八天內在桃園、淡水關押六十一名人頭帳戶提供者，搜身搶財，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，關進三坪大房間，不配合就毒打、電擊，並在泡麵摻FM2毒品，釀三人死亡。一審依共同私刑拘禁致人於死罪判杜無期徒刑。

台北市大同警分局寧夏路派出所前所長葉育忻收賄，替杜查詢個人資料，並偽造法院交保單，被依貪汙罪判刑十一年六月。

詐騙 詐團 柬埔寨

延伸閱讀

竹聯弘仁會水房助詐團洗錢 3律師洩密「藍道」重金交保

面交玩具鈔票穿幫！警及時逮捕車手送辦 判應服義務勞務100小時

竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

男稱「希望回家照顧母親」獲交保 詐欺累犯遭檢求刑逾4年

相關新聞

台版柬埔寨案外案／給詐團通風報信 洩密3律師交保

竹聯幫弘仁會設水房替詐騙集團洗錢，以犯「台版柬埔寨案」的「藍道」詐團為大宗，台北地檢署指揮新北市刑警大隊查緝藍道案時，發...

警賣門號助詐團騙4.5億 判3年6月

保安警察第二總隊第四大隊前警員邱嘉群被控上網取得數百支門號，轉售詐騙集團協助一年內騙得四點五億元，邱獲價值卅七萬餘元泰達...

檢警破竹聯幫靜安會戀愛詐騙機房 夏安愛將組長遭拘提

男子周子鈞月前往台北市松山區一間牙醫就診，因「洗牙太痛」暴打沈姓女醫師，檢警查出全案是地球村負責人陳中義，委託竹聯幫靜安...

ETmata元宇宙賣ETM虛擬假幣詐騙 台灣區負責人移送北檢

男子廖文理ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，推出ETM幣投資方案，9個月內詐騙至少16人；台北地檢...

ETmeta元宇宙吸金近億元 詐騙企劃影武者、業務9人遭搜索約談

ETmeta元宇宙假投資詐騙體育愛好者近億元，上月台北地檢署搜索約談ETmeta平台負責人廖文理羈押獲准，檢方查出幕後影...

面交玩具鈔票穿幫！警及時逮捕車手送辦 判應服義務勞務100小時

洪姓男子今年4月透過Telegram加入詐欺集團，5月接受指示到彰化縣某超商門市，向鐘姓婦人取款20萬元。鐘婦先前多次面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。