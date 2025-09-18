聽新聞
警賣門號助詐團騙4.5億 判3年6月
保安警察第二總隊第四大隊前警員邱嘉群被控上網取得數百支門號，轉售詐騙集團協助一年內騙得四點五億元，邱獲價值卅七萬餘元泰達幣。台北地方法院審理，昨依幫助三人以上共犯詐欺罪判刑三年六月，未扣案一萬一五八六顆泰達幣沒收；可上訴。
檢警調查，時任保二警員邱嘉群加入某俄羅斯網站，以儲值會員身分申設虛擬門號，取得門號驗證碼，以暱稱「乾麵加辣」透過詐團群組售出，換取泰達幣；詐團利用邱出售門號，註冊通訊軟體帳號，以假投資、假交友、假賭博、假貸款騙被害人向詐團佯裝的「安心」幣商購買虛擬貨幣，二○二三年六月到二○二四年五月，超過百人共被騙四億多元，邱賣門號獲利卅七萬餘元。
新北市刑警大隊二○二四年偵辦一起假投資詐騙案，逮捕車手，追查幣流發現與邱有關，擴大查案。邱被起訴，在法院審理時認罪。
判決指出，邱身為警察，明知我國詐欺犯罪猖獗，仍為賺取利潤，恣意大量、反覆售出虛擬門號、驗證碼給身分不詳的詐團成員，造成損害四億五一一八萬餘元，受騙款項因洗錢而無從追查；邱雖僅為幫助犯，犯罪動機、手段、違反義務程度及侵害法益的嚴重性，仍應作為量刑考量，依法判刑，扣案七支手機沒收。
