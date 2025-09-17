ETmeta元宇宙吸金近億元 詐騙企劃影武者、業務9人遭搜索約談

ETmeta元宇宙假投資詐騙體育愛好者近億元，上月台北地檢署搜索約談ETmeta平台負責人廖文理羈押獲准，檢方查出幕後影武者疑為吳姓男子，疑企劃ETmeta元宇宙詐騙案供廖等人使用，今搜索約談吳及業務下線等9人，陸續移送北檢複訊。

檢方追查，廖文理的上線疑為吳姓男子，吳男涉提供ETmeta元宇宙詐騙企劃給廖等人使用，

北檢今二度執行專案搜索，依銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌指揮福建省調查處、台北市刑警大隊，兵分8路搜索被告住居所，約談疑為平台影武者吳姓男子及業務人員等9人到案。

廖文理去年以ETmeta元宇宙假投資平台，2024年1月間在商務會館、高檔餐廳召開投資說明會，向體育愛好者介紹「多元化體育生太元宇宙聚合平台ETmeta」宣揚讓投資人隨時掌握全球體育賽事動態，並強調推出ETM幣投資方案，誆騙保證獲利，9個月間倒閉，至少16人受騙。

檢方追查，該平台以２項方案保證獲利、保本保息等話術行騙，方案一為由ETmeta平台託管ETＭ幣1天受益1%，方案二為若託管10天，每天可有1%至2％漲幅，且可隨時贖回換成泰達幣。廖等人又以鑄造、發行NFT（非同質化代幣）等話術持續誆騙投資人。

檢方統計，2024年1至9月，至少有16名投資人誤信廖文理、廖的助理洪亞姿話術，把購買的虛擬幣打入指定冷錢包，有被害人發現沒辦法出金贖回投資款，向福建省調查處提告，因廖男居住台北，福建處因此報請北檢指揮偵辦。北檢上月搜索廖、洪遭羈押獲准，廖的許姓前妻則請回。