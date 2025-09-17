快訊

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

元宇宙投資平台涉吸金案 北檢第2波約談9被告

中央社／ 台北17日電

北檢偵辦元宇宙投資平台涉詐騙案，今年8月間展開首波偵查行動，聲請羈押2名被告獲准；檢方今天執行第2波偵查行動，指揮警調單位兵分8路搜索，並約談9名被告到案說明。

檢調調查，廖男等人成立ETmeta元宇宙平台，舉辦投資說明會邀請民眾投資「ETM幣」，聲稱託管ETM幣1天可獲利1%，託管10天每日可獲利1至2%，投資款項可隨時贖回，ETM幣可與泰達幣結算。

檢調查出，許多民眾去年1月間投資，起先仍可取得投資利息，直到去年9月間平台無法出金，民眾才發現遭詐騙，總計有16名投資者提出告訴，詐騙受害金額近新台幣1億元。

台北地檢署8月間指揮法務部調查局福建省調查處、台北市刑警大隊展開首波偵查行動，並向法院聲請羈押禁見廖男、洪姓女子等2人獲准。

北檢今天指揮警調單位執行第2波偵查行動，搜索吳姓被告等9人的住居所共8處，並約談吳姓被告等9人到案，全案朝違反銀行法、洗錢防制法、刑法詐欺等罪嫌方向偵辦。

詐騙 北檢

延伸閱讀

律師涉嫌洩密給詐團 新北刑大移送北檢複訊

《宇宙MARRY ME?》崔宇植♥庭沼珉 90天偽婚姻死守500萬豪宅大作戰

慘了！抗議拆圓環舉蔣萬安「遺照」 北市警將報請北檢偵辦

北檢抗告踢鐵板...侯漢廷：柯文哲成司法迫害人氣王

相關新聞

ETmeta元宇宙吸金近億元 詐騙企劃影武者、業務9人遭搜索約談

ETmeta元宇宙假投資詐騙體育愛好者近億元，上月台北地檢署搜索約談ETmeta平台負責人廖文理羈押獲准，檢方查出幕後影...

竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

竹聯幫仁堂弘仁會成員涉成立詐欺水房替假投資詐騙集團洗錢，檢方統計，2021年4月起迄今，至少120名被害人受騙，金額高達...

面交玩具鈔票穿幫！警及時逮捕車手送辦 判應服義務勞務100小時

洪姓男子今年4月透過Telegram加入詐欺集團，5月接受指示到彰化縣某超商門市，向鐘姓婦人取款20萬元。鐘婦先前多次面...

中低收入三寶媽提供帳戶給詐團 不肯認錯被判刑、罰金和賠償207萬

黃姓中低收入戶為求順利貸款，提供銀行和合法投資公司的帳戶給詐騙集團「做流水」虛增信用，7人被詐匯款到黃女帳戶。彰化地方法...

普發1萬元...台高檢11點共識跨部門打詐 強力偵辦黑幫參與、成少共犯

立法院三讀通過普發1萬元現金政策，行政院成立跨部會推動小組用以打擊詐欺犯罪，台灣高等檢察署今日跨部門會議取得11點共識，...

78歲翁到超商要買3萬元點數卡給女網友 豐原警與超商阻詐

台中市豐原區一名78歲老翁在LINE上結識一名自稱馬來西亞的女網友，雙方互動熱絡，女網友以購買機票來台見面為由，要求老翁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。