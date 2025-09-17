元宇宙投資平台涉吸金案 北檢第2波約談9被告
北檢偵辦元宇宙投資平台涉詐騙案，今年8月間展開首波偵查行動，聲請羈押2名被告獲准；檢方今天執行第2波偵查行動，指揮警調單位兵分8路搜索，並約談9名被告到案說明。
檢調調查，廖男等人成立ETmeta元宇宙平台，舉辦投資說明會邀請民眾投資「ETM幣」，聲稱託管ETM幣1天可獲利1%，託管10天每日可獲利1至2%，投資款項可隨時贖回，ETM幣可與泰達幣結算。
檢調查出，許多民眾去年1月間投資，起先仍可取得投資利息，直到去年9月間平台無法出金，民眾才發現遭詐騙，總計有16名投資者提出告訴，詐騙受害金額近新台幣1億元。
台北地檢署8月間指揮法務部調查局福建省調查處、台北市刑警大隊展開首波偵查行動，並向法院聲請羈押禁見廖男、洪姓女子等2人獲准。
北檢今天指揮警調單位執行第2波偵查行動，搜索吳姓被告等9人的住居所共8處，並約談吳姓被告等9人到案，全案朝違反銀行法、洗錢防制法、刑法詐欺等罪嫌方向偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言