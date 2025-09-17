元宇宙投資平台涉吸金案 北檢第2波約談9被告

北檢偵辦元宇宙投資平台涉詐騙案，今年8月間展開首波偵查行動，聲請羈押2名被告獲准；檢方今天執行第2波偵查行動，指揮警調單位兵分8路搜索，並約談9名被告到案說明。

檢調調查，廖男等人成立ETmeta元宇宙平台，舉辦投資說明會邀請民眾投資「ETM幣」，聲稱託管ETM幣1天可獲利1%，託管10天每日可獲利1至2%，投資款項可隨時贖回，ETM幣可與泰達幣結算。

檢調查出，許多民眾去年1月間投資，起先仍可取得投資利息，直到去年9月間平台無法出金，民眾才發現遭詐騙，總計有16名投資者提出告訴，詐騙受害金額近新台幣1億元。

台北地檢署8月間指揮法務部調查局福建省調查處、台北市刑警大隊展開首波偵查行動，並向法院聲請羈押禁見廖男、洪姓女子等2人獲准。

北檢今天指揮警調單位執行第2波偵查行動，搜索吳姓被告等9人的住居所共8處，並約談吳姓被告等9人到案，全案朝違反銀行法、洗錢防制法、刑法詐欺等罪嫌方向偵辦。