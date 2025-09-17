竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

竹聯幫仁堂弘仁會成員涉成立詐欺水房替假投資詐騙集團洗錢，檢方統計，2021年4月起迄今，至少120名被害人受騙，金額高達3.5億元，檢警偵辦中發現，鄭皓文、秦睿昀、單鴻均等3名執業律師涉透過律見羈押中被告、拍下陪偵時的警詢筆錄洩密給詐團上游，昨、今共拘提9人到案，皆已移送北檢複訊。

台北地檢署本月16日依詐欺等罪嫌，指揮新北市刑警大隊兵分10路搜索弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄等被告住居所，及高雄、台北2處律師事務所，共拘提陳等9人到案，其中還有3名執業律師。

檢警掌握，鄭皓文、秦睿昀、單鴻均為執業律師，涉嫌洩密給詐團上游，疑透過律見羈押禁見的詐團被告，取得供詞洩密給上游，取得詐團提供的律師費：又檢警發現律師涉嫌在陪偵時，大膽假裝玩手機，趁機開啟通訊軟體拍照功能，翻拍警詢筆錄後上傳謝給詐團上游。

檢警追查，2021年4月起迄今，詐團以假投資詐騙誆騙全台至少120被害人投資，不法金額高達3.5億元，其中詐團水房疑由弘仁會成員掌控，警方拘提陳韋綸、陳彥澄等人到案，同步也通知近70名證人到案協助釐清案情。今下午被告9人已移送北檢，將由檢察官複訊。

執業律師鄭皓文涉洩密給詐團上游，遭檢警拘提。記者許正宏／攝影
執業律師秦睿昀涉洩密給詐團上游，遭檢警拘提。記者許正宏／攝影
執業律師單鴻均涉洩密給詐團上游，遭檢警拘提。記者許正宏／攝影
詐團 律師 洗錢 弘仁會 竹聯幫 詐騙集團

