中低收入三寶媽提供帳戶給詐團 不肯認錯被判刑、罰金和賠償207萬

黃姓中低收入戶為求順利貸款，提供銀行和合法投資公司的帳戶給詐騙集團「做流水」虛增信用，7人被詐匯款到黃女帳戶。彰化地方法院審結，依犯洗錢罪判處黃女有期徒刑7月，罰金25萬元，應給付4名被害人損害賠償合計207多萬元。

判決書指出，黃女已婚，育有三名未成年子女，家中主要收入來源為丈夫薪水，家境不佳是中低收入戶。黃女去年2月上網找融資管道，為求貸款順利，即使詐騙集團說明提供帳戶的目的，在於「做流水（虛偽製作金流）…這樣銀行比較好通過」等語，換言之就是「假裝自己有收入來源」，圖謀欺瞞銀行，導致信用評估失真，藉此騙取放貸機會。

黃女提供銀行、合法投資公司的帳戶，由詐騙集團成員隨機打電話，假裝是對方的兒子急需資金周轉，有7人受騙，4人匯出20萬元至85萬元至黃女帳戶，其中3人被警方攔阻未匯；詐團假稱是投顧公司，誘騙3人匯款22萬8千元至50萬到黃女帳戶投資買飆股。

警方接獲詐騙報案，循線逮捕黃女。黃女矢口否認有何幫助詐欺、幫助洗錢的犯行，辯稱當初因為要辦貸款才提供帳戶，不知道會涉及詐欺、洗錢等。

彰化地院發現，黃女知道提供帳戶「做流水」當非合法資金。地院審酌，黃女智識程度健全，經濟狀況不佳，為求借款不擇手段，即便詐欺集團提議以非法不正手段虛增信用仍應允配合，動機及目的並無值得憫恕之處，又觀察黃女的銀行帳戶交易明細，不乏多筆來路不明的高額金流頻繁進出，怵目驚心，一連串的幫助作為對詐欺助益效果甚大。

彰化地院認為，黃女從未正視自己過錯，不曾肯認犯行，迄今未獲被害人諒解，犯後態度不算良好，依犯洗錢罪判處徒刑7月，併科罰金25萬元，及應給付4名被害人提出附帶民事訴訟請求損害賠償合計207萬8千元。可上訴。