普發1萬元...台高檢11點共識跨部門打詐 強力偵辦黑幫參與、成少共犯

立法院三讀通過普發1萬元現金政策，行政院成立跨部會推動小組用以打擊詐欺犯罪，台灣高等檢察署今日跨部門會議取得11點共識，以打擊利用普發現金1萬元犯罪的集團，其中強力偵辦黑幫參與及成少共犯的詐團。

行政院打擊詐欺指揮中心負責，統籌法務部、內政部、金融監督管理委員會、數位發展部、國家通訊傳播委員會、教育部及經濟部等相關部會協辦，以守護民眾財產。其中法務部為懲詐主責機關，指派台高檢為執行機關。

台高檢今召開「防制及查緝詐欺集團利用普發現金詐騙研商會議」，邀集台北、士林、新北地方檢察署、刑事警察局、調查局等懲詐團隊，及法務部列席指導，共同研商究責不法、溯源查緝、積極查扣、通報機制等事宜。

台高檢指出，會議中取得11點共識，內容包含普發現金詐欺，司法警察調查均應報請檢察官指揮，跨轄重大跨轄案件得通報台高檢統合各地檢署指派檢察官偵查，案件均通報列管追蹤，由台高檢規劃整體查緝及防制作為。

關於溯源查緝不法，若發現同一不法詐欺集團者，應透過台高檢統合各地檢署偵辦；台高檢科技偵查中心應協助各地檢署數位鑑識及分析；強化數位鑑識溯源追查機房、水房及首謀，尤其強力偵辦黑幫參與及成少共犯的詐欺集團。

針對詐團核心份子應強化羈押證據蒐集，依法聲請羈押；另應調查詐欺集團的犯罪不法利得，強力查扣，以利返還被害人填補損害。偵查終結時，應向法院具體求刑，並聲請沒收犯罪所得。

司法警察應加強網路巡邏，就刊登普發現金不法訊息的廣告、個人粉絲專頁及網站，協請刑事警察局或台高檢通報社群網路媒體平台業者等審核刪除。