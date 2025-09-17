快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

南警破假投資虛幣詐團查扣逾千萬元 逮16人送辦

中央社／ 台南17日電

台南市警察局善化分局今天宣布，破獲假投資虛擬貨幣詐騙集團，陸續逮捕16人到案，並查扣現金、泰達幣等總值逾1000萬元，依法送辦。

善化分局今天指出，警方獲報，民眾遭假投資虛擬貨幣詐騙，偵辦蒐證後，兵分多路在新北市、台南市等縣市搜索拘提，陸續逮捕16人到案。

警方也查扣約新台幣700萬元及10萬多顆泰達幣等總值1000多萬元，以及作案手機、傳真機等。

警方表示，近年虛擬貨幣投資盛行，詐欺集團不僅慫恿被害人投資股票，更宣稱「虛擬貨幣槓桿倍數高、短期效益回報率可觀」，甚至與不肖虛擬貨幣業者勾串，誘使被害人投入現金購買虛擬貨幣，待無法提領獲利才驚覺遭詐，民眾務必小心注意假投資騙局。

台南市警察局善化分局破獲假投資虛擬貨幣詐騙集團，陸續逮捕16人到案，且查扣手機、現金等相關證物。（台南市警察局提供）中央社
台南市警察局善化分局破獲假投資虛擬貨幣詐騙集團，陸續逮捕16人到案，且查扣手機、現金等相關證物。（台南市警察局提供）中央社

泰達幣 虛擬貨幣 詐騙集團

延伸閱讀

保大警勾結詐團賣門號騙4.7億 判3年6月上萬顆「泰達幣」沒收

虛擬貨幣交易實體門市竟是假 新莊警破詐團逮6嫌扣700萬贓款

不知友人是詐團成員…她好心出借前夫帳戶遭凍結 法院判無罪

四海幫及中古車商勾結詐團誘騙被詐民眾抵押不動產申貸 16人被騙7千萬

相關新聞

78歲翁到超商要買3萬元點數卡給女網友 豐原警與超商阻詐

台中市豐原區一名78歲老翁在LINE上結識一名自稱馬來西亞的女網友，雙方互動熱絡，女網友以購買機票來台見面為由，要求老翁...

絕對集團吸金詐欺1.7億 調查局拘提總經理移送北檢

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪等人，涉擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，台北地檢署日前聲押邱男7名人獲准，...

台南不動產防詐平台8個月阻卻詐騙8件 為民守住7230萬

台南市政府地政局今年2月率全國之先成立「不動產防詐聯繫平台」，統計至8月31日已聯繫通報62件、成功阻卻詐騙8件，避免財...

絕對集團吸金詐欺3年詐1.7億 檢調第二波搜索約談5人

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪等人，涉擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，日前邱等7名被告羈押獲准。台北地檢...

網戀女深信遇「天命真子」連跑4家郵局匯結婚基金都被擋 悻悻離去

彰化縣40多歲蔡姓女子在交友網站認識「小林」，雙方以結婚為前提展開互動，小林要求匯款50萬元當結婚基金，蔡女到多家郵局匯...

臉書詐騙廣告氾濫…反詐騙協會將助8被害人提告Meta 求償1千餘萬

歹徒透過臉書設詐騙廣告頻傳，台灣也出現多名被害人。台灣民間反詐騙協會表示，將協助8名被害人向台北地方法院提告Meta公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。