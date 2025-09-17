南警破假投資虛幣詐團查扣逾千萬元 逮16人送辦
台南市警察局善化分局今天宣布，破獲假投資虛擬貨幣詐騙集團，陸續逮捕16人到案，並查扣現金、泰達幣等總值逾1000萬元，依法送辦。
善化分局今天指出，警方獲報，民眾遭假投資虛擬貨幣詐騙，偵辦蒐證後，兵分多路在新北市、台南市等縣市搜索拘提，陸續逮捕16人到案。
警方也查扣約新台幣700萬元及10萬多顆泰達幣等總值1000多萬元，以及作案手機、傳真機等。
警方表示，近年虛擬貨幣投資盛行，詐欺集團不僅慫恿被害人投資股票，更宣稱「虛擬貨幣槓桿倍數高、短期效益回報率可觀」，甚至與不肖虛擬貨幣業者勾串，誘使被害人投入現金購買虛擬貨幣，待無法提領獲利才驚覺遭詐，民眾務必小心注意假投資騙局。
