78歲翁到超商要買3萬元點數卡給女網友 豐原警與超商阻詐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一名78歲老翁在LINE上結識一名自稱馬來西亞的女網友，雙方互動熱絡，女網友以購買機票來台見面為由，要求老翁買3萬元的Apple Store點數卡給她，超商店員機警察覺異常，通報警方到場勸阻，成功阻止老翁受騙。

豐原警分局豐東派出所警員林聖翔、王國榮本月12日中午12時30分接獲超商通報指稱，店內有民眾疑似遭詐，急需警方到場協助。

員警到超商了解，78歲黃姓老翁近日透過LINE與一名自稱身在馬來西亞的女子互加為好友，兩人互動頻繁密切。對方表示想來台見面，但因資金不足，向黃翁商借購買機票費用，並以「無法收款」為由，要求黃翁改以購買點數卡方式「借款」給她。為博取老翁信任，該名女網友甚至傳送翻拍的身分證照片供其查證，黃翁信以為真，依指示到超商購買Apple Store點數卡。

超商店員見黃翁年紀大，又非點數卡常見使用族群，主動關心購買用途。黃翁坦言，點數是要買給一位素未謀面的女網友，店員起疑並立即通報警方。

警方到場後，透過警政系統查詢該名女網友提供的身分證字號，確認查無此人紀錄，研判為典型的假交友詐騙手法。員警向黃翁耐心解釋此類詐騙往往以「放長線釣大魚」方式誘騙受害者一步步匯款，黃翁原先還有所質疑，認為「詐騙怎麼可能只騙3萬塊」，在警方解釋勸說下，他才驚覺上當，當場打消購買念頭。

豐原分局豐東派出所長陳盈延呼籲，網路交友應保持警覺，對未曾謀面、僅透過網路聯繫的對象，若對方提出任何金錢相關要求，應立即停手並提高警覺，如有疑慮，應立即撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所諮詢，以保護自身財產安全。

台中市豐原一名7旬老翁到超商要買3萬元的Apple Store點數卡給女網友，超商店員機警察覺異常，通報警方到場勸阻，成功阻止老翁受騙。圖／警方提供
台中市豐原一名7旬老翁到超商要買3萬元的Apple Store點數卡給女網友，超商店員機警察覺異常，通報警方到場勸阻，成功阻止老翁受騙。圖／警方提供

