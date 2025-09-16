絕對集團吸金詐欺1.7億 調查局拘提總經理移送北檢

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪等人，涉擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，台北地檢署日前聲押邱男7名人獲准，溯源追查金流，今天指揮調查局台北市調查處搜索總經理吳思漢、業務王嘉熙等6人到案，詢後移送台北地檢署複訊，全案依銀行法、加重詐欺偵辦。

據了解，吳思漢供稱自己只是領薪水員工，因為以前在知名會計師事務所工作，具有財會專長，所以才去絕對應徵，他只有幫邱志豪處理公司財務，自己沒有涉及詐欺或吸金的錢，但辦案人員對其說詞持保留態度。

絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司負責人邱志豪，擅自發行有價證券，主打年利率高達25％至42％的特別股權協議，誘使199位民眾砸錢投資，3年詐騙1.7億元；調查局上月搜索約談10人到案，檢方認其中7人有串滅證、逃亡及反覆實施之虞，向法院聲押禁見獲准。

羈押7人分別是絕對創新投資負責人邱志豪、前董事長吳承峰、邱志豪妻子王詩雅、行政副總吳佳靜、副理黃永瀚與女友會計黃若蓁、絕對能源經理人潘宏欣。至於潘宏新女友陳珮茹100萬元交保、限制出境出海。

檢調在黃永瀚處所搜索2支高價勞力士，其中一款與港星余文樂配戴的「迪通拿」計時碼表相同，價值不斐，另款則是俗稱的「藍水鬼」潛水表，兩支表價值400多萬元，辦案人員認為是不法所得，全部查扣。

台北市調查處也在邱志豪處所查扣冷錢包，裡面有比特幣、以泰幣、泰達幣等虛擬資產，市值2100萬元。專案小組經1個月溯源追查，懷疑吳思漢涉及協助處理金流，16日發動第2波搜索。