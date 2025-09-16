北檢「絕對集團吸金詐欺」第2波專案 晚間移送總經理吳思漢
北檢今執行「絕對集團吸金詐欺」第二波專案，指揮台北市調查處及北市警局大安分局，兵分6路搜索集團總經理等4人住居所，約談總經理吳思漢及業務人員共5人到案，晚間將吳思漢移送北檢複訊。
絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪等人，涉擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，日前邱等7名被告羈押獲准。檢調掌握，絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司，從2023年5月迄今，涉未經主管機關許可發行有價證券，陸續以實體開課宣講方式對不特定投資人推銷特別股權協議書，主打年利率高達25%至42%的特別股權協議，3年6月期滿就能原價買回，且每月依投資款數額發放小額利息，誘使投資人持續投入資金。
