快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

諮詢寵物美容卻被介紹投資虛擬幣 小資女起疑向警詢問保住9萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣朱姓寵物美容業者忽被私Line，自稱「老王」詢問關於寵物美容的項目等問題，朱女回覆後，老王從寵物美容聊到近日投資獲利，建議購買比特幣還給一個「交易所」的匯款帳號，朱女擔心被詐，主動到鄰近派出所詢問，保住約9萬元。

據了解，30多歲朱女的Line約半個月前被「老王」私訊，詢問為毛小孩洗澡、剪毛的價格，及朱女的營業時間等寵物美容問題，朱女不疑有他，一一回覆後，老王的話題逐漸改為閒聊寵物美容這一行是不是很競爭、營收穩定嗎之類，朱女簡略回覆，老王就說自己投資比特幣的經驗，獲利頗豐，如果朱女一面經營寵物美容，一面另作投資，收入可翻倍。

朱女相當心動，老王推薦下載他平日投資比特幣的平台軟體（交易所APP:BitoPro），進入軟體後可先投資3千美金。朱女開始懷疑「老王」是詐騙集團成員，並害怕自己的錢被騙走，逕先到二林分駐所詢問，員警彭聖佑、陳信翰鐵口直斷這是典型「假交友真詐財」詐騙手法，立即說明詐騙集團慣用話術，朱女打消匯款念頭，稱謝離去。

芳苑警分局今表示，接獲對方身分不明的來電、LINE和MESSAGE等軟體，要求提供個資、提款、匯款都應提高警覺，若有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所尋求協助，避免血汗錢化為烏有。

彰化縣二林分駐所員警為朱姓女子分析詐團常見的詐騙手法。圖／民眾提供
彰化縣二林分駐所員警為朱姓女子分析詐團常見的詐騙手法。圖／民眾提供

寵物 比特幣 詐騙集團

延伸閱讀

詐騙犯嫌遭圍捕開車撞傷4警民 涉殺人未遂被起訴

資訊爆炸太焦慮 LINE FRESH校園競賽找創新解方

不是詐騙！快檢查LINE帳號 綁定Apple帳號或Google帳號換機更安心

愛無邊界原來是詐團！騙走3百萬買虛擬幣 還要再騙4百萬下場曝光

相關新聞

台南不動產防詐平台8個月阻卻詐騙8件 為民守住7230萬

台南市政府地政局今年2月率全國之先成立「不動產防詐聯繫平台」，統計至8月31日已聯繫通報62件、成功阻卻詐騙8件，避免財...

絕對集團吸金詐欺3年詐1.7億 檢調第二波搜索約談5人

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪等人，涉擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，日前邱等7名被告羈押獲准。台北地檢...

網戀女深信遇「天命真子」連跑4家郵局匯結婚基金都被擋 悻悻離去

彰化縣40多歲蔡姓女子在交友網站認識「小林」，雙方以結婚為前提展開互動，小林要求匯款50萬元當結婚基金，蔡女到多家郵局匯...

臉書詐騙廣告氾濫…反詐騙協會將助8被害人提告Meta 求償1千餘萬

歹徒透過臉書設詐騙廣告頻傳，台灣也出現多名被害人。台灣民間反詐騙協會表示，將協助8名被害人向台北地方法院提告Meta公司...

投資泰達幣誤入陷阱 新北婦遭詐380萬 中和警逮車手追上游

新北市55歲楊女日前投資虛擬貨幣，陸續面交5次共380萬元購買泰達幣，不料欲出金時對方卻要她再付100萬元，楊女此時方知...

虛擬幣太夯小資女拿40萬投資 車手立即轉出買幣警方當場查扣

彰化縣一名小資女在臉書看到「帝國幣商」網頁PO文買賣虛擬貨幣，讓小資女心動想投資，即加入對方line，被說動交款40萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。