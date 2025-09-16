諮詢寵物美容卻被介紹投資虛擬幣 小資女起疑向警詢問保住9萬元
彰化縣朱姓寵物美容業者忽被私Line，自稱「老王」詢問關於寵物美容的項目等問題，朱女回覆後，老王從寵物美容聊到近日投資獲利，建議購買比特幣還給一個「交易所」的匯款帳號，朱女擔心被詐，主動到鄰近派出所詢問，保住約9萬元。
據了解，30多歲朱女的Line約半個月前被「老王」私訊，詢問為毛小孩洗澡、剪毛的價格，及朱女的營業時間等寵物美容問題，朱女不疑有他，一一回覆後，老王的話題逐漸改為閒聊寵物美容這一行是不是很競爭、營收穩定嗎之類，朱女簡略回覆，老王就說自己投資比特幣的經驗，獲利頗豐，如果朱女一面經營寵物美容，一面另作投資，收入可翻倍。
朱女相當心動，老王推薦下載他平日投資比特幣的平台軟體（交易所APP:BitoPro），進入軟體後可先投資3千美金。朱女開始懷疑「老王」是詐騙集團成員，並害怕自己的錢被騙走，逕先到二林分駐所詢問，員警彭聖佑、陳信翰鐵口直斷這是典型「假交友真詐財」詐騙手法，立即說明詐騙集團慣用話術，朱女打消匯款念頭，稱謝離去。
芳苑警分局今表示，接獲對方身分不明的來電、LINE和MESSAGE等軟體，要求提供個資、提款、匯款都應提高警覺，若有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所尋求協助，避免血汗錢化為烏有。
