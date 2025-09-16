快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、3歲繼子還棄屍 三重男遭重判死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

絕對集團吸金詐欺3年詐1.7億 檢調第二波搜索約談5人

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪等人，涉擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，日前邱等7名被告羈押獲准。台北地檢署今兵分6路執行第二波搜索，並約談集團吳姓總經理及業務人員等5人到案，全案依銀行法吸金、加重詐欺偵辦中。

北檢今執行「絕對集團吸金詐欺」第二波專案，指揮台北市調查處及北市警局大安分局，兵分6路搜索吳姓總經理等4人住居所，約談吳姓總經理及業務人員共5人到案。

檢調掌握，絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司，從2023年5月迄今，涉未經主管機關許可發行有價證券，陸續以實體開課宣講方式對不特定投資人推銷特別股權協議書，主打年利率高達25%至42%的特別股權協議，3年6月期滿就能原價買回，且每月依投資款數額發放小額利息，誘使投資人持續投入資金。

今年8月間，北檢搜索約談負責人邱志豪、前董事長吳承峰、邱志豪妻子王詩雅、行政副總吳佳靜、副理黃永瀚與女友會計黃若蓁、絕對能源經理人潘宏欣等7人均羈押獲准；潘宏新女友陳珮茹100萬元交保、限制出境出海；另2名陳姓與李姓員工限制出境出海。

據調查，檢調在黃永瀚處所搜索2支高價勞力士，其中一款與港星余文樂配戴的「迪通拿」計時碼表相同，價值不斐，另款則是俗稱的「藍水鬼」潛水表，兩支表價值400多萬元；並於邱志豪等人處所查扣冷錢包，比特幣、泰達幣等虛擬資產，市值2100萬元。

檢方指出，為保障被害人權益，落實高檢署追贓返還、填補被害人損害政策，除搜索查扣現金及虛擬貨幣、勞力士手表外，並針對絕對公司等帳戶，向法院聲請扣押裁定5991萬3761元獲准，總計扣押保全財物共計約8491萬3761元。

絕對創新投資負責人邱志豪涉詐羈押禁見。記者潘俊宏／攝影
絕對創新投資負責人邱志豪涉詐羈押禁見。記者潘俊宏／攝影
邱志豪妻子王詩雅涉詐騙遭聲押禁見。記者潘俊宏／攝影
邱志豪妻子王詩雅涉詐騙遭聲押禁見。記者潘俊宏／攝影

吸金 詐騙

延伸閱讀

地下匯兌案二審…88會館郭哲敏喊「不會逃跑」 裁定延押2個月

小鐘白目行為讓女友心碎淚崩 Sandy看不下去「你真的很沒水準」

北檢抗告踢鐵板...侯漢廷：柯文哲成司法迫害人氣王

股票型單周吸金倍增

相關新聞

絕對集團吸金詐欺3年詐1.7億 檢調第二波搜索約談5人

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪等人，涉擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，日前邱等7名被告羈押獲准。台北地檢...

網戀女深信遇「天命真子」連跑4家郵局匯結婚基金都被擋 悻悻離去

彰化縣40多歲蔡姓女子在交友網站認識「小林」，雙方以結婚為前提展開互動，小林要求匯款50萬元當結婚基金，蔡女到多家郵局匯...

臉書詐騙廣告氾濫…反詐騙協會將助8被害人提告Meta 求償1千餘萬

歹徒透過臉書設詐騙廣告頻傳，台灣也出現多名被害人。台灣民間反詐騙協會表示，將協助8名被害人向台北地方法院提告Meta公司...

投資泰達幣誤入陷阱 新北婦遭詐380萬 中和警逮車手追上游

新北市55歲楊女日前投資虛擬貨幣，陸續面交5次共380萬元購買泰達幣，不料欲出金時對方卻要她再付100萬元，楊女此時方知...

虛擬幣太夯小資女拿40萬投資 車手立即轉出買幣警方當場查扣

彰化縣一名小資女在臉書看到「帝國幣商」網頁PO文買賣虛擬貨幣，讓小資女心動想投資，即加入對方line，被說動交款40萬元...

影／中壢查獲53外籍男女當車手特種場所賺錢 兼當詐欺車手成隱患

桃園市中壢區外籍人士涉及治安案件增加，中壢警方近日連續針對轄區特種營業場所及外來人口治安顧慮場所臨檢，先後查獲逾期居留移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。