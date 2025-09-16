絕對集團吸金詐欺3年詐1.7億 檢調第二波搜索約談5人

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪等人，涉擅自發行有價證券，3年詐騙投資者1.7億元，日前邱等7名被告羈押獲准。台北地檢署今兵分6路執行第二波搜索，並約談集團吳姓總經理及業務人員等5人到案，全案依銀行法吸金、加重詐欺偵辦中。

北檢今執行「絕對集團吸金詐欺」第二波專案，指揮台北市調查處及北市警局大安分局，兵分6路搜索吳姓總經理等4人住居所，約談吳姓總經理及業務人員共5人到案。

檢調掌握，絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司，從2023年5月迄今，涉未經主管機關許可發行有價證券，陸續以實體開課宣講方式對不特定投資人推銷特別股權協議書，主打年利率高達25%至42%的特別股權協議，3年6月期滿就能原價買回，且每月依投資款數額發放小額利息，誘使投資人持續投入資金。

今年8月間，北檢搜索約談負責人邱志豪、前董事長吳承峰、邱志豪妻子王詩雅、行政副總吳佳靜、副理黃永瀚與女友會計黃若蓁、絕對能源經理人潘宏欣等7人均羈押獲准；潘宏新女友陳珮茹100萬元交保、限制出境出海；另2名陳姓與李姓員工限制出境出海。

據調查，檢調在黃永瀚處所搜索2支高價勞力士，其中一款與港星余文樂配戴的「迪通拿」計時碼表相同，價值不斐，另款則是俗稱的「藍水鬼」潛水表，兩支表價值400多萬元；並於邱志豪等人處所查扣冷錢包，比特幣、泰達幣等虛擬資產，市值2100萬元。

檢方指出，為保障被害人權益，落實高檢署追贓返還、填補被害人損害政策，除搜索查扣現金及虛擬貨幣、勞力士手表外，並針對絕對公司等帳戶，向法院聲請扣押裁定5991萬3761元獲准，總計扣押保全財物共計約8491萬3761元。