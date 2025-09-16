網戀女深信遇「天命真子」連跑4家郵局匯結婚基金都被擋 悻悻離去

彰化縣40多歲蔡姓女子在交友網站認識「小林」，雙方以結婚為前提展開互動，小林要求匯款50萬元當結婚基金，蔡女到多家郵局匯款都被擋下，最後到二林郵局匯款時被接獲通知的員警趕到勸說半天，蔡女雖不甘願的離開，至少保住50萬元。

據了解，蔡女未婚，一個多月前到交友網站認識暱稱「小林」的網友，以結婚為前提，雙方密切互動，感情迅速升溫，小林要求匯款到指定帳戶作為結婚基金，蔡女相信，湊足50萬元先到當地郵局匯款，行員關懷匯款給誰、用途為何，蔡女語焉不詳，被行員婉拒辦理。

蔡女不放棄，跨鄉鎮連跑3家郵局都被認為疑遭詐騙而婉拒辦理匯款，最後來到二林某郵局辦理，行員也覺得有問題，暗中通知警方，二林分駐所副所長洪宗郎和警員黃振勝、楊佳憲趕到，蔡女除了交代50萬元是結婚基金，看似認定對方是「真命天子」極力保護這段網戀，不願多談交友細節，連手機都不讓員警看。

警方極力勸說，也出示打詐儀表板分析包括網戀在內的各種詐騙手法，蔡女遇到的是「假交友，真詐財。」蔡女放棄匯款，悻悻然離去，芳苑警分局隨後通知蔡女居住地的當地派出所登門關懷，以免她繼續受騙。