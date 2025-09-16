快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

網戀女深信遇「天命真子」連跑4家郵局匯結婚基金都被擋 悻悻離去

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣40多歲蔡姓女子在交友網站認識「小林」，雙方以結婚為前提展開互動，小林要求匯款50萬元當結婚基金，蔡女到多家郵局匯款都被擋下，最後到二林郵局匯款時被接獲通知的員警趕到勸說半天，蔡女雖不甘願的離開，至少保住50萬元。

據了解，蔡女未婚，一個多月前到交友網站認識暱稱「小林」的網友，以結婚為前提，雙方密切互動，感情迅速升溫，小林要求匯款到指定帳戶作為結婚基金，蔡女相信，湊足50萬元先到當地郵局匯款，行員關懷匯款給誰、用途為何，蔡女語焉不詳，被行員婉拒辦理。

蔡女不放棄，跨鄉鎮連跑3家郵局都被認為疑遭詐騙而婉拒辦理匯款，最後來到二林某郵局辦理，行員也覺得有問題，暗中通知警方，二林分駐所副所長洪宗郎和警員黃振勝、楊佳憲趕到，蔡女除了交代50萬元是結婚基金，看似認定對方是「真命天子」極力保護這段網戀，不願多談交友細節，連手機都不讓員警看。

警方極力勸說，也出示打詐儀表板分析包括網戀在內的各種詐騙手法，蔡女遇到的是「假交友，真詐財。」蔡女放棄匯款，悻悻然離去，芳苑警分局隨後通知蔡女居住地的當地派出所登門關懷，以免她繼續受騙。

芳苑警分局今強調，網路交友務必保持警覺，凡是談錢就要提高懷疑可能遇到詐騙，如遇可疑情況可撥打165反詐騙專線或諮詢警方。

彰化縣蔡姓女子到郵局匯款給指定帳戶成立結婚基金，被員警勸阻。圖／民眾提供
彰化縣蔡姓女子到郵局匯款給指定帳戶成立結婚基金，被員警勸阻。圖／民眾提供

結婚 郵局 詐騙

延伸閱讀

桃園警察局揭8月打詐成果 領航猿球星助陣宣導籲民提高警覺

政院通過普發現金1萬 領取資格、時間、方式一次看

普發現金最快10月就能領！發放方式、領取資格一次看

全台「車手熱點」郵局 ATM夜間至凌晨提領降額單筆1萬元

相關新聞

網戀女深信遇「天命真子」連跑4家郵局匯結婚基金都被擋 悻悻離去

彰化縣40多歲蔡姓女子在交友網站認識「小林」，雙方以結婚為前提展開互動，小林要求匯款50萬元當結婚基金，蔡女到多家郵局匯...

臉書詐騙廣告氾濫…反詐騙協會將助8被害人提告Meta 求償1千餘萬

歹徒透過臉書設詐騙廣告頻傳，台灣也出現多名被害人。台灣民間反詐騙協會表示，將協助8名被害人向台北地方法院提告Meta公司...

投資泰達幣誤入陷阱 新北婦遭詐380萬 中和警逮車手追上游

新北市55歲楊女日前投資虛擬貨幣，陸續面交5次共380萬元購買泰達幣，不料欲出金時對方卻要她再付100萬元，楊女此時方知...

虛擬幣太夯小資女拿40萬投資 車手立即轉出買幣警方當場查扣

彰化縣一名小資女在臉書看到「帝國幣商」網頁PO文買賣虛擬貨幣，讓小資女心動想投資，即加入對方line，被說動交款40萬元...

影／中壢查獲53外籍男女當車手特種場所賺錢 兼當詐欺車手成隱患

桃園市中壢區外籍人士涉及治安案件增加，中壢警方近日連續針對轄區特種營業場所及外來人口治安顧慮場所臨檢，先後查獲逾期居留移...

影／網投股票獲利數倍她要再借200萬元投資 清水警喊：快醒過來

台中一名婦人自認網投股票30萬獲利數倍後，想到銀行借貸200萬元再投資，行員關心詢問借貸用途，研判她遇詐騙，清水警分局員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。