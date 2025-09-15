臉書詐騙廣告氾濫…反詐騙協會將助8被害人提告Meta 求償1千餘萬

歹徒透過臉書設詐騙廣告頻傳，台灣也出現多名被害人。台灣民間反詐騙協會表示，將協助8名被害人向台北地方法院提告Meta公司，要求賠償1000餘萬元。

台灣民間反詐騙協會今天召開記者會表示，臉書詐騙廣告橫行，各國都有被害人提告業者並求償。此次協助8名被害人提告，除將負擔訴訟費，也會協助向北院提民事訴訟，要求Meta公司（包括Meta總公司、愛爾蘭Meta公司及台灣臉書公司）賠償新台幣1167萬餘元。

協會新聞資料提到，被害人都是在臉書（Facebook）看到假冒名人與企業帳號的投資或贈書詐騙廣告而受騙，遭詐騙總金額共5837萬餘元，認為臉書未落實廣告審查與假帳號管控，已成詐騙溫床，應賠償被害人的損失。

協會指出，臉書對詐騙廣告監管失能，業者不應只想收廣告費卻未落實審查，導致詐騙集團在平台刊登假投資、免費贈書等假廣告，進而嚴重損害民眾財產安全與社會信任，認為應賠償被害人損失。

協會表示，8名被害人分別於去年至今年間在臉書收到冒用知名人士及企業名義的投資詐騙廣告。1名被害人在記者會說在臉書看到冒用知名人士名義的免費贈書廣告，誤信後下載App進行投資，結果最後遭詐騙，認為臉書不能只收廣告費，卻對假廣告審查不力，放任使用者受害。

新聞資料提到，8名被害人總財損共5837萬餘元，訴訟將以每名被害人受騙金額20%當求償金，將向Meta總公司、愛爾蘭Meta公司、台灣臉書公司請求負連帶賠償責任。

台灣民間反詐騙協會在3月間已與刑事局合作舉辦成立大會，宣示提供被害人援助、對未履行防詐義務的社群平台提告、擴大防詐宣導等。協會表示，盼透過此次訴訟行動，充分展現公私協力、共同打詐決心。