快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

臉書詐騙廣告氾濫…反詐騙協會將助8被害人提告Meta 求償1千餘萬

中央社／ 台北15日電

歹徒透過臉書設詐騙廣告頻傳，台灣也出現多名被害人。台灣民間反詐騙協會表示，將協助8名被害人向台北地方法院提告Meta公司，要求賠償1000餘萬元。

台灣民間反詐騙協會今天召開記者會表示，臉書詐騙廣告橫行，各國都有被害人提告業者並求償。此次協助8名被害人提告，除將負擔訴訟費，也會協助向北院提民事訴訟，要求Meta公司（包括Meta總公司、愛爾蘭Meta公司及台灣臉書公司）賠償新台幣1167萬餘元。

協會新聞資料提到，被害人都是在臉書（Facebook）看到假冒名人與企業帳號的投資或贈書詐騙廣告而受騙，遭詐騙總金額共5837萬餘元，認為臉書未落實廣告審查與假帳號管控，已成詐騙溫床，應賠償被害人的損失。

協會指出，臉書對詐騙廣告監管失能，業者不應只想收廣告費卻未落實審查，導致詐騙集團在平台刊登假投資、免費贈書等假廣告，進而嚴重損害民眾財產安全與社會信任，認為應賠償被害人損失。

協會表示，8名被害人分別於去年至今年間在臉書收到冒用知名人士及企業名義的投資詐騙廣告。1名被害人在記者會說在臉書看到冒用知名人士名義的免費贈書廣告，誤信後下載App進行投資，結果最後遭詐騙，認為臉書不能只收廣告費，卻對假廣告審查不力，放任使用者受害。

新聞資料提到，8名被害人總財損共5837萬餘元，訴訟將以每名被害人受騙金額20%當求償金，將向Meta總公司、愛爾蘭Meta公司、台灣臉書公司請求負連帶賠償責任。

台灣民間反詐騙協會在3月間已與刑事局合作舉辦成立大會，宣示提供被害人援助、對未履行防詐義務的社群平台提告、擴大防詐宣導等。協會表示，盼透過此次訴訟行動，充分展現公私協力、共同打詐決心。

歹徒透過臉書設詐騙廣告頻傳，台灣也出現多名被害人。台灣民間反詐騙協會表示，將協助8名被害人向台北地方法院提告Meta公司，要求賠償1000餘萬元。路透
歹徒透過臉書設詐騙廣告頻傳，台灣也出現多名被害人。台灣民間反詐騙協會表示，將協助8名被害人向台北地方法院提告Meta公司，要求賠償1000餘萬元。路透

廣告 提告 被害人 詐騙集團

延伸閱讀

桃園警察局揭8月打詐成果 領航猿球星助陣宣導籲民提高警覺

防詐不分世代：國泰人壽推保單聯絡人與全齡教育新防線

掌握 AI 浪潮與科技巨頭核心資產 捕捉市場成長先機

經濟日報社論／杜絕廣告詐騙 維護金融秩序

相關新聞

臉書詐騙廣告氾濫…反詐騙協會將助8被害人提告Meta 求償1千餘萬

歹徒透過臉書設詐騙廣告頻傳，台灣也出現多名被害人。台灣民間反詐騙協會表示，將協助8名被害人向台北地方法院提告Meta公司...

投資泰達幣誤入陷阱 新北婦遭詐380萬 中和警逮車手追上游

新北市55歲楊女日前投資虛擬貨幣，陸續面交5次共380萬元購買泰達幣，不料欲出金時對方卻要她再付100萬元，楊女此時方知...

虛擬幣太夯小資女拿40萬投資 車手立即轉出買幣警方當場查扣

彰化縣一名小資女在臉書看到「帝國幣商」網頁PO文買賣虛擬貨幣，讓小資女心動想投資，即加入對方line，被說動交款40萬元...

影／中壢查獲53外籍男女當車手特種場所賺錢 兼當詐欺車手成隱患

桃園市中壢區外籍人士涉及治安案件增加，中壢警方近日連續針對轄區特種營業場所及外來人口治安顧慮場所臨檢，先後查獲逾期居留移...

影／網投股票獲利數倍她要再借200萬元投資 清水警喊：快醒過來

台中一名婦人自認網投股票30萬獲利數倍後，想到銀行借貸200萬元再投資，行員關心詢問借貸用途，研判她遇詐騙，清水警分局員...

星期評論／助詐騙受害者度難關 是政府的責任

台中市豐原區王家五口因遭詐騙背負500萬元債務共赴黃泉，震驚社會。打詐雖是政府重點查緝項目，但國人被詐財損金額仍居高不下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。